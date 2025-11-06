Фурсин: Москва ориентирована на создание инфраструктуры для международных проектов

Руководитель столичного департамента культуры подчеркнул, площадка форума "Культура. Медиа. Цифра" становится платформой для обсуждения сотрудничества, трендов и проблем креативной индустрии

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Индустрия кино, анимации, медиа и видеоигр в Москве нацелена на создание экспортоориентированных продуктов, заявил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин на форуме "Культура. Медиа. Цифра" на кинозаводе "Москино".

"Впервые мы провели форум в 2024 году. Москва как столица старалась объединить не только всероссийские, но и международные мероприятия в сфере креативных индустрий, включая кино, моду, арт, дизайн. Площадка форума становится платформой для обсуждения сотрудничества, трендов, проблем, свойственных всем видам креативных индустрий. Хотелось бы, чтобы форум стал основой для создания экспортно ориентированных продуктов", - сказал Фурсин, слова которого приводит пресс-служба столичного департамента культуры.

Он напомнил, что город предоставляет не только площадку для обсуждения - Москва ориентирована на создание инфраструктуры для новых проектов. Помимо кинозавода "Москино", на территории которого проходит форум, в столице создана также самая большая не только в России, но и в мире площадка натурных декораций - кинопарк. Кроме того, в течение месяца в кластере видеоигр и анимации в инновационном центре "Сколково" появятся первые резиденты - их будет более 40. Учреждены несколько грантов и субсидий, чтобы поддерживать создание совместных проектов с другими странами.

Так, несколько месяцев назад мэр Москвы Сергей Собянин утвердил рибейты для совместных международных кинопроектов. "На этом форуме мы обсуждали один из них с коллегами из Узбекистана", - добавил Фурсин.

В форуме "Культура. Медиа. Цифра", который проходит 6 и 7 ноября, принимают участие свыше 160 спикеров из более чем 20 стран мира. На форуме собираются лидеры в сфере медиа, технологий, искусства, кино, блогинга и креативных индустрий.