В Ханое концерт арт-групп "Хор Турецкого" и "Сопрано" собрал около 800 зрителей

ХАНОЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Порядка 800 зрителей собрал в Театре "Ау ко" в Ханое концерт российских арт-групп "Хор Турецкого" и "Сопрано" под руководством народного артиста России Михаила Турецкого. Российские артисты выступили с программой "Песни Победы: Unity Songs" ("Песни единства") по случаю Дня народного единства, Единого дня выпускника советских и российских вузов и 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом, отмечаемого в этом году.

Приезд во Вьетнам "Хора Турецкого" стал возможным благодаря поддержке правительства Москвы, МИД России, посольства России во Вьетнаме и Русского дома в Ханое. "Сегодняшнее выступление - еще одна значимая веха в продвижении сотрудничества двух стран в области культуры", - сказал посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко, открывая мероприятие. "Особую значимость этому событию придает то, что оно проходит в год, когда мы отмечаем 80-летие Великой Победы и 75-летие установления дипломатических отношений между нашими странами", - подчеркнул дипломат.

В программу выступления российских музыкантов вошли классические оперные арии, народные песни и мировые хиты. В честь 80-летия Великой Победы они исполнили такие известные посвященные Великой Отечественной войне композиции, как "Катюша", "Смуглянка", "Казаки в Берлине", "Журавли", "Темная ночь". Вьетнамским зрителям были представлены всемирно известные русские романсы "Очи черные" и "Дорогой длинною", а также песни "Свеча горела" на стихи Бориса Пастернака, "Калинка" Ивана Ларионова, "Течет река Волга" Льва Ошанина и другие. Специально для вьетнамской аудитории солисты "Хора Турецкого" и "Сопрано" исполнили песню "Миллион алых роз", написанную Раймондом Паулсом на стихи Андрея Вознесенского, которая была переведена на вьетнамский язык и стала здесь всенародно любимой.

"Нам очень нравится Вьетнам, здесь очень душевные люди и, хотя многие сейчас не понимают русский, но они отлично понимают, о чем мы поем, у нас в зале всегда царит полное взаимопонимание", - поделился Михаил Турецкий с корреспондентом ТАСС своими впечатлениями от концерта. "Мы в Ханое уже третий раз, и мы видим, что нам аплодируют не просто так - к вьетнамскому зрителю не так просто подобраться, но мне кажется, что при помощи посольства нашего тут мы нашли тропу к душам вьетнамских зрителей", - считает народный артист России.

Из Ханоя "Хор Турецкого" и "Сопрано" направятся в Хошимин, где выступят вечером 7 ноября на сцене Театра Армии Южного региона.