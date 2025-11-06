В кинопарке "Москино" заключили соглашения в сфере кинопроизводства с компаниями из СНГ

В 2022-2024 годах московские кинокомпании заработали 342 млрд рублей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Компании из СНГ выразили заинтересованность в сотрудничестве с российскими коллегами в сфере кинопроизводства, соглашения о сотрудничестве подписаны в кинопарке "Москино". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Мы надеемся на совместную работу с нашими партнерами, в первую очередь из стран СНГ, с которыми у нас общий культурный код, и уже сейчас таких проектов становится больше. В выходные в кинопарке было подписано соглашение о производстве сериала "Искра" между "Газпром-медиа холдингом" и партнерами из СНГ. Еще один - это совместный российско-узбекский проект о подвиге Ташкентской дивизии в битве за Москву. Мы со своей стороны разрабатываем программы, создаем инфраструктуру, чтобы этих проектов становилось больше", - цитирует пресс-служба гендиректора АНО "Москино" Георгия Прокопова.

По его словам, проектом российской компании "Кей ди студиос" и киноконцерна "Узбекфильм" станет "Битва за Москву. Ташкентская дивизия" о Великой Отечественной войне. Кроме того, "Смена" (Россия) и Kartina Entertainment (Индия) готовятся снимать фильм "Смэш" о бадминтоне. Благодаря рибейтам международные кинопроекты могут компенсировать до 30% расходов, понесенных на проведение съемочного процесса в Москве. Общая же сумма поддержки может достигать 45% с учетом визовой поддержки и скидок на гостиницы и городскую киноинфраструктуру.

Прокопов отметил, что доля российских релизов в сборах кинотеатров выросла с 22% в 2019 году до 82% в 2024 году. В 2022-2024 годах московские кинокомпании заработали 342 млрд рублей.

В 2025 году кинотеатры из стран СНГ, в том числе Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана, включили в программы 40 релизов из России. В нашей стране показаны 48 релизов из стран СНГ, из них 40 - в онлайн-кинотеатрах. Среди производителей фильмов и мультфильмов, которые посмотрели россияне, - компании из Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана.