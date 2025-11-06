В Кремлевском дворце отпраздновали юбилей Театра Сац концертом-спектаклем

В концерте приняли участие артисты балета, хора и оркестра театра

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Юбилейный гала-концерт "Театру Наталии Сац - 60!" прошел в Государственном Кремлевском дворце, передает корреспондент ТАСС. На сцену, помимо артистов Театра Сац, вышли артисты Большого и Мариинского театров.

"Первый и пока единственный в мире профессиональный театр оперы, поэта и симфонической музыки для юных, для всех юных сердцем, для вас, друзья. И сегодня мы отмечаем шестьдесят лет, это кажется мало по человеческим меркам, это вполне солидно для какого-то театрального учреждения, но это много для совершенно нового явления, которым когда-то загорелась легендарная Наталья Сац - мать детских театров мира, первая в мире женщина - оперный режиссер", - сказал в начале мероприятия ведущий.

В концерте приняли участие артисты балета, хора и оркестра театра, а также Евгения Образцова (Большой театр), Дарья Павленко (экс-прима Мариинского театра), Игорь Колб (Большой театр Белоруссии), Денис Савин (Большой театр) и другие. За дирижерским пультом симфонического оркестра театра - главный дирижер Артем Макаров.

Гала-концерт является авторским проектом художественного руководителя балетной труппы Кирилла Симонова. В программу вошли фрагменты из известных постановок театра: балетов "Шахерезада" Н. Римского-Корсакова, "Маскарад" А. Хачатуряна, "Спящая красавица" П. Чайковского, "Синяя птица" И. Саца и Е. Подгайца, Richardcapriccio Р. Штрауса, "Аэлита" Р. Глиэра, "Карнавал" К. Сен-Санса и "Ромео и Джульетта" С. Прокофьева. Завершат вечер "Половецкие пляски" из оперы А. Бородина "Князь Игорь".

Юбилейный гала-концерт пройдет в рамках Х фестиваля "Видеть музыку" при финансовой поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.