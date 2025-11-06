Умерла исполнительница главной роли в фильме "Ширли Валентайн" Полин Коллинз

Ей было 85 лет

Редакция сайта ТАСС

Полин Коллинз © Tim Whitby/ Getty Images for BFI

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Британская актриса Полин Коллинз, сыгравшая главную роль в комедийной мелодраме "Ширли Валентайн" (Shirley Valentine, 1989), умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на семью актрисы.

По ее информации, Коллинз, которая последние несколько лет боролась с болезнью Паркинсона, умерла в окружении своих близких в одном из домов для престарелых Лондона.

"Полин значила так много для стольких людей, играя множество ролей. Яркая, живая, остроумная личность на сцене и на экране. Ее блистательная карьера включала образы политиков, матерей и королев", - говорится в заявлении.

За свою карьеру актриса, родившаяся в городе Эксмут (графство Девон), сыграла в полусотне фильмов и сериалов. Среди них сериал "Вверх и вниз по лестнице" (Upstairs, Downstairs, 1971-1975), фильм "Город удовольствий" (City of Joy, 1992), "Дорога в рай" (Paradise Road, 1997), "Квартет" (Quartet, 2012).

Наибольшую известность ей принесла роль ливерпульской домохозяйки Ширли Валентайн. Ее она исполнила сначала в театральной постановке в Лондоне, затем - на Бродвее, а позже - в одноименной экранизации. Воплощение на сцене женщины, которая в собственной семье чувствует себя лишь служанкой и решается изменить свою жизнь, было отмечено британской премией Лоренса Оливье и американской премией "Тони". За эту же роль в кино актриса была номинирована на премии "Оскар", "Золотой глобус" и завоевала "бронзовую маску" Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

В 2001 году Коллинз стала офицером ордена Британской империи за заслуги в области драматического искусства.