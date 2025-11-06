Художница Лада Подольская представила в Твери проект "Арктический вдох"

Автор показала свои работы, созданные по итогам арктической экспедиции на научно-экспедиционном судне "Михаил Сомов" в 2023 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Художница из Москвы Лада Подольская представила в Твери свой проект "Арктический вдох". Как она рассказала ТАСС, это часть масштабного проекта "Анатомия айсберга. Арктика", созданного по итогам экспедиции на научно-экспедиционном судне "Михаил Сомов" по арктическим морям.

"Проект приурочен к трем значимым датам: 500-летию освоения Северного морского пути, 300-летию Первой Камчатской экспедиции Витуса Беринга и 50-летию легендарного научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов". Как ни удивительно, но представляющаяся нам глубоко сухопутная Тверь имеет самое непосредственное отношение к Северному морскому пути. Первая Камчатская экспедиция Витуса Беринга формировалась именно на тверской земле", - сказала Подольская.

Автор представила свои работы, созданные по итогам арктической экспедиции на научно-экспедиционном судне "Михаил Сомов" в 2023 году. Экспедиция проходила по Белому, Баренцеву и Карскому морям, где посетила ряд полярных станций на побережье и островах, в том числе архипелагах Северная Земля, Новая Земля и Земли Франца-Иосифа. В ходе рейса "Михаил Сомов" сел на мель 24 июля 2023 года между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа, сошел с мели 8 августа. Участников экспедиции с "Михаила Сомова" пересадили на судно "Профессор Молчанов", оно пришло в Архангельск 16 августа, "Сомов" вернулся в Архангельск 18 августа. Часть работ Подольской написаны на "Молчанове".

Основной работой в экспозиции в Твери стал триптих "В пространстве мифа", он посвящен кораблю-легенде "Михаил Сомов". "И это не просто дань уважения ветерану морей и океанов, которому в этом году исполнилось 50 лет. Это символ несгибаемой воли в сложных обстоятельствах, бесконечного мужества и отваги", - отметила художница.

Подольская совместно с представителями музея живописи В. М. Сидорова "На теплой земле" и Министерства семейной и демографической политики Тверской области провела экскурсию по выставке для многодетных семей, здесь планируется еще ряд творческих встреч. Выставка продлится до 30 ноября.

Лада Подольская - член Союза художников России, лауреат профессиональных наград, включая золотую и серебряную медали Союза художников России. Ее работы находятся в государственных и частных коллекциях в России и за рубежом.