Режиссер Лебедев назвал самые значимые отечественные фильмы о семье

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Режиссер Николай Лебедев назвал ТАСС наиболее значимые, на его взгляд, отечественные киноленты о семье. Он выделил фильмы "Однажды 20 лет спустя" Юрия Егорова, картины Никиты Михалкова "Без свидетелей" и "Утомленные солнцем", "Батя 2" Ильи Учителя и другие.

"Однажды двадцать лет спустя", к примеру, "Мужики!.." - мелодрама Искры Бабич, "Дом" Олега Погодина с Сергеем Гармашом в главной роли, "Без свидетелей" Никиты Михалкова, "Экипаж" Александра Наумовича Митты - там как раз раскрываются семейные истории каждого из членов экипажа. Из последних - очень хороший фильм "Батя 2" Ильи Учителя", - сказал режиссер, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Отдельно Лебедев отметил фильм Михалкова "Утомленные солнцем", который он "очень любит", и картину "Большая семья" Иосифа Хейфица. По словам Лебедева, каждая из этих кинолент по-своему раскрывает тему семьи и взаимоотношений между близкими людьми.

Он также отметил, что в каждой своей работе стремится искать "новое решение и новый подход" к теме семьи. "Каждый раз, когда ты касаешься этой темы, ты начинаешь искать новое решение, новый подход. Я не хочу повторять то, что уже было сказано", - заключил Лебедев.