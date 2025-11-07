Киновед Коршунов назвал "Кончится лето" одним из лучших фильмов 2025 года

Кандидат искусствоведения так же упомянул картину Заки Абдрахмановой "Папа умер в субботу"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Кандидат искусствоведения, доцент кафедры драматургии кино ВГИКа киновед Всеволод Коршунов назвал фильм "Кончится лето" с номинантом на премию "Оскар" Юрой Борисовым одной из лучших картин 2025 года. Таким мнением он поделился в беседе с ТАСС.

"Мне сложно выделить один, я назвал бы два фильма. Первый - мужской взгляд, это картина молодых режиссеров Владимира Мункуева и Максима Арбугаева "Кончится лето", - отметил Коршунов. По словам эксперта, картина отражает тему поиска диалога между близкими людьми. "Они с трудом нащупывают этот диалог, точку в котором, к сожалению, ставит трагическая пуля", - заметил киновед.

В числе лучших он упомянул и работу Заки Абдрахмановой "Папа умер в субботу", которая, по его словам, также заслуживает внимания. "Вторая картина - "Папа умер в субботу". Она очень точная и сильная, это женский взгляд. Фильм вновь про диалог, но там еще [продемонстрирован] срез целого поколения. Это выразительная картина, очень скупая, как и первая, кстати. В фильме важные темы доносятся до зрителя скупыми, но точными и лаконичными средствами", - добавил Коршунов.

Он подчеркнул, что самое главное в кино, по его мнению, - это поиск диалога и попытка достучаться до другого человека, особенно до близкого, несмотря на трудности. "Для этого сначала нужно достучаться до самого себя, и это еще сложнее", - заключил киновед.