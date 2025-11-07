Статья

"Аве мне!" Как француз Ален Делон похитил сердца советских зрителей

8 ноября артисту исполнилось бы 90 лет. Вспоминаем его путь и историю любви с Россией

Редакция сайта ТАСС

Ален Делон во время визита в Москву, 1990 год © Виктор Великжанин, Роман Денисов/ ТАСС

Ален Делон был одной из главных звезд французского кино. У него не было "Оскара", но его имя говорило само за себя — для миллионов женщин по всему миру оно означало эталон мужчины. Особенно сильно Делона любили в СССР и России — он отвечал взаимностью, неоднократно приезжал в Москву, снимался у советских режиссеров и даже однажды в шутку попробовал одеколон в телепередаче. Обо всем этом, а также о том, как мясник из пригорода Парижа стал легендой кинематографа, — в материале ТАСС.

Бунтарь, мясник, солдат

Детство Алена Делона было непростым. Его отец Фабьен владел небольшим кинозалом, мать Эдит работала там же контролером (хотя была по образованию фармацевтом). Родители развелись, когда Делону не было и трех лет. Вскоре Эдит вышла замуж за владельца колбасной лавки и стала помогать ему: в магазине всегда толпились покупатели, времени на воспитание сына почти не оставалось, и Алена отдали в приемную семью. Супругов Неро, которые вырастили его, актер вспоминал с теплотой: "Ко мне относились с подлинной сердечностью. Но в то же время добавлял: "До четырех-пяти лет ты радуешься, что у тебя две мамы и два отца. Но потом понимаешь, что лучше иметь одну семью".

© Keystone/ Getty Images

Примерным учеником Ален Делон не был — его шесть раз исключали из школ и пансионов за плохое поведение. С подачи отчима в 14 лет он пошел учиться на мясника, получил диплом и право на работу, а затем три года разделывал туши и продавал колбасы.

В 17 лет Делон неожиданно решил стать летчиком-испытателем, но набор в летную школу в том году был завершен. По воле судьбы (и из-за желания заработать) будущий артист оказался в рядах парашютно-десантных войск корпуса морской пехоты и попал на войну в Индокитае. Он служил три года, много раз получал наказания за свою взбалмошность и стал завсегдатаем гауптвахты, однако завел много друзей и, по его словам, научился дисциплине. "Это время оказалось счастливейшим в моей жизни. Оно позволило мне стать тем, кем я стал потом и кем являюсь теперь", — вспоминал актер спустя годы.

Вернувшись в 1956 году в Париж, Делон немного поработал официантом в пивной, немного посидел без работы, по совету друзей отправил свои фото продюсерам и получил ответ: "Вы слишком красивы, у вас не сложится карьера".

Отказ от Голливуда и взлет в Европе

В том же 1956-м Ален Делон за компанию со своим другом, начинающим актером Жан-Клодом Бриали, отправился на Каннский кинофестиваль. Там вчерашнего мясника приметил голливудский агент Генри Уилсон. Он подыскивал нового красавца на замену недавно погибшему Джеймсу Дину и пригласил Делона на пробы фильма в Риме. С кастингом Ален удачно справился, Уилсон предложил ему семилетний контракт в Голливуде при условии, что француз выучит английский язык.

Делон стал готовиться к переезду в США, но благодаря своему другу Бриали познакомился с французским режиссером Ивом Аллегре: ему удалось уговорить Делона не уезжать в Голливуд, начать карьеру на родине и сняться в небольшой роли в его фильме. Поскольку Ален не имел никакого понятия об актерском ремесле, Аллегре стал его наставником: он посоветовал не играть, а жить, просто быть собой и вести себя в кадре естественно. Вскоре Ален Делон дебютировал в картине Ива Аллегре "Когда вмешивается женщина" (1957). "От него исходила ненасытная животная сила, в нем были и физическая мощь, и обаяние", — говорила актриса Эдвиж Фейер, исполнительница главной роли в том фильме. Тем не менее еще пару лет Делон играл в малозаметных картинах — набирался опыта на съемочной площадке.

© Keystone/ Hulton Archive/ Getty Images

Взлет произошел в 1960-е: за главной ролью в криминальной драме "На ярком солнце" (1960, реж. Рене Клеман) последовали съемки у таких мэтров, как Лукино Висконти ("Рокко и его братья", "Леопард") и Микеланджело Антониони ("Затмение"). По сути, уже на старте карьеры известность Алена Делона вышла за пределы Франции, а к 1970-м он стал одним из главных секс-символов европейского кино. При этом, зная о своей утонченной красоте, Делон стремился казаться мужественнее и брутальнее: предпочитал роли не смазливых героев-любовников, а опасных парней и обаятельных злодеев, поэтому много снимался в криминальных драмах и триллерах ("Самурай", "Бассейн", "Борсалино и компания", "Зорро" и другие).

В 1960-х и 1970-х Делон пытался закрыть гештальт, все же поработав в Голливуде, но отношения с "фабрикой грез" не сложились. Он снялся в нескольких фильмах, однако все они оказались менее удачными и прибыльными по сравнению с его европейскими работами. "Сам Делон считал, что для успеха в Голливуде ему требовалось с концами туда переехать", — пишет критик Николай Долгин. Однако Делон не был готов покидать Францию и сосредоточился на работе в Европе.

Завоевание Советского Союза

Советская публика впервые увидела Алена Делона в 1962 году в картине Висконти "Рокко и его братья" (1960). Французский фильм, конечно, вызвал интерес, но в лидеры проката не вышел (менее 20 млн зрителей). Озвучивал Делона отечественный признанный красавец Вячеслав Тихонов. В разы теплее приняли "Черный тюльпан" (1963) — в СССР он вышел в 1970-м, и его посмотрели более 47 млн человек (плюс еще почти 30 млн зрителей при повторном прокате в 1984-м). Делон сыграл в картине этакого Робин Гуда — борца с монархией, который наводит ужас на богатых аристократов, посылает им перед нападением черные тюльпаны, хотя сам является молодым дворянином, графом Гийомом де Сен-Прё. А еще его брата-близнеца — застенчивого Жюльена де Сен-Прё. Кстати, в этом фильме Алена Делона озвучивал Василий Лановой.

Читайте также

Больше, чем Штирлиц: как Вячеслав Тихонов стал легендой советского кино

Романтичный, авантюрный образ, талант перевоплощения, харизма и эффектная внешность обеспечили Делону в СССР армию поклонниц. Со всеми следующими фильмами в их полку только прибывало, а демонстрировались у нас и "Искатели приключений", и "Зорро", собравший в кинотеатрах целых 55,3 млн зрителей. В народе имя Ален Делон стало нарицательным — синонимом красоты, а сам актер казался женщинам эталоном мужчины. В 1960-х в СССР даже появился аферист, который пользовался своим условным сходством с Аленом Делоном. Он обвел вокруг пальца, влюбил в себя и ограбил более 70 женщин. Советские следователи несколько лет искали мужчину с внешностью Алена Делона — как его описывали жертвы: им оказался мошенник Юрий Ладжун (в 1975-м он был расстрелян). Сам Делон обожал женское внимание и говорил: "Помимо внимания публики, своей карьерой я обязан женщинам <...>. Я никогда не мечтал стать актером. Я пришел в профессию и продолжал играть ради женщин".

"Тегеран-43": французская звезда в советском проекте

Будучи одной из любимых зарубежных звезд, в 1980-м Ален Делон еще сильнее укрепил свою связь с СССР благодаря картине "Тегеран-43" — совместному проекту "Мосфильма" и киностудий Франции и Швейцарии. Шпионский фильм рассказывает об истории подготовки покушения на лидеров антигитлеровской коалиции во время Тегеранской конференции 1943 года и событиях 1970-х годов, когда следы той операции вновь всплыли на поверхность.

Участие Алена Делона в картине изначально не предполагалось. Для съемок парижских сцен требовался французский актер на небольшую роль инспектора полиции — рассчитывали взять кого-то малоизвестного. Но, уже находясь в Париже, режиссеры Владимир Наумов и Александр Алов загорелись идеей предложить эту роль Алену Делону. Одним из продюсеров "Тегерана-43" был Жорж Шейко, который прежде работал с Делоном на фильме "Черный тюльпан". То ли в шутку, то ли серьезно, но они уговорили Жоржа позвонить звезде. "Скажи ему, что у тебя в офисе сейчас сидят два сумасшедших русских режиссера, они приехали снимать кино и у них есть для него роль", — вспоминала тот момент Наталья Белохвостикова, исполнительница главной женской роли. Неожиданно для всех Ален Делон согласился — при условии, что его роль значительно расширят.

© Evening Standard/ Hulton Archive/ Getty Images

За ночь режиссеры и драматург Михаил Шатров переписали сценарий, добавив для французской легенды новые сцены. Роль выросла из эпизодической в полноценную — Ален Делон сыграл инспектора Фоша. Были на съемках, конечно, и забавные случаи. Однажды артист заявил: "Знаете, я очень популярный, меня снимать на Елисейских очень тяжело, поменяйте место съемки". Режиссеры отказались искать другую локацию, Делон обиделся и решил их проучить: специально пришел заранее на съемочную площадку и собрал вокруг себя толпу. Поклонники не хотели расходиться и мешали съемочной группе, но сцену все же сняли.

В остальном с французской звездой наши кинематографисты сработались. Наталья Белохвостикова рассказывала, что о Делоне у нее остались самые приятные воспоминания. "Ты постарайся как-то на меня упасть, а я буду делать все от меня зависящее, чтобы ты не поранилась", — вспоминала она в интервью изданию "7 дней" о том, как Ален Делон заботился о ней во время съемок. "Конечно, присутствие Делона в картине очень помогло ее успеху. 100 млн билетов было продано у нас в России, это колоссальное количество, это был рекорд в том году. Картина получила главный приз на Московском международном фестивале и еще много призов самых разных. Очень хорошо прошла во Франции и была продана во многие страны мира", — вспоминал позже Владимир Наумов.

Взаимная любовь

"Я приехал и еще раз приеду в Россию, чтобы быть достойным вашей любви", — говорил артист, навещая Москву, в которой он бывал неоднократно. Он всегда тепло отзывался о людях СССР и России. В интервью "Центральному телевидению" он сказал, что русские девушки самые красивые, а еще удивил тем, что знает популярную песню Nautilus Pompilius "Взгляд с экрана" — ту самую "Ален Делон не пьет одеколон". В 2012 году в передаче "Вечерний Ургант" он в шутку сказал, что все зависит от качества одеколона, — добавил пару капель из предложенного ему флакона в свою чашку и выпил.

С Павлом Волей и Ириной Розановой на съемках фильма "С новым годом, мамы!", 2012 год © Наталья Иванова/ ТАСС

Финальным аккордом этой истории любви стало желание Делона завершить свою карьеру в России. Он снялся в одной из новелл фильма "С новым годом, мамы!" (2012). "Для завершения своей актерской карьеры я сознательно выбрал Москву. Во Франции найдется не много актеров, которые играли на прославленной русской сцене", — объяснял свой выбор Делон.

Дарья Шаталова