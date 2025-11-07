Фильм "Прозрачные земли" примет участие в крупнейшем в Индии кинофестивале

Режиссером картины выступил Дмитрий Давыдов

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноября. /ТАСС/. Фильм российского режиссера Дмитрия Давыдова "Прозрачные земли" (2025) примет участие в главном конкурсе Международного кинофестиваля Индии, который проводится в штате Гоа. Соответствующие данные опубликованы организаторами смотра.

Фильм, снятый в стиле фантастической драмы, рассказывает о трех стариках в заброшенной деревне, обнаруживших в реке замерзшего молодого человека, который воскрес и подарил каждому из них чудо, но не предотвратил гибель деревни.

Фестиваль в Гоа начнется 20 ноября и продлится до 28 ноября. В этом году он проводится уже в 56-й раз. На смотре будет продемонстрировано более 240 фильмов из 81 страны, состоятся 13 мировых премьер, пять международных премьер и 44 азиатские премьеры, сообщили представители фестиваля.

В этом году Япония избрана фокусной страной смотра. Страна представит на фестивале шесть фильмов, отражающих специфику развития японского кинематографа. Испания выступит в качестве страны-партнера, а Австралия - страны в центре внимания.

На фестивале пройдут три международных конкурса, на которых будут представлены 32 фильма с пяти континентов, а также ленты, удостоенные наград крупнейших мировых кинофестивалей. На открытии покажут научно-фантастический фильм бразильского режиссера Габриэля Маскаро "Голубая тропа" (2025).