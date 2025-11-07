В Москве пройдет церемония вручения премии "Событие года - 2025"

Премия вручается за наиболее значимые достижения в сфере кино и телевидения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Церемония вручения ежегодной премии "Событие года - 2025", которую традиционно проводит журнал "Кинорепортер", состоится 19 ноября в Москве. Торжественный вечер пройдет в ресторане "Метрополь" и соберет звезд российского кино, телевидения и индустрии развлечений, сообщили ТАСС в пресс-службе журнала.

"19 ноября 2025 года в Москве состоится церемония вручения премии "Событие года", которую ежегодно проводит журнал "Кинорепортер", торжественный вечер пройдет в формате закрытого приема, на котором соберется элита современного российского кинематографа и телевидения. Организатор премии глянцевый журнал "Кинорепортер" - на протяжении уже 14 лет формирует культурную повестку под руководством главного редактора и редакционного директора Марии Лемешевой", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, премия вручается за наиболее значимые достижения в сфере кино и телевидения - за яркие фильмы и сериалы года, выдающиеся актерские и режиссерские работы, важные инициативы - от открытия киностудий до культурных фестивалей.

Основатель и главный редактор "Кинорепортера" Мария Лемешева отметила, что премия "Событие года" воспринимается сегодня как "знак качества" и признание художественной смелости. "С самого первого номера "Кинорепортер" задумывался как активный участник культурного процесса. Премия "Событие года" - наша дань тем, кто делает кино живым и вечным. Мы стремимся быть не рядом, а внутри процессов и вести киноиндустрию вперед", - подчеркнула она.

В числе прошлых лауреатов премии - Юра Борисов, Андрей Кончаловский, Эдуард Артемьев, Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Виктория Исакова, Евгений Миронов, Александр Петров, Алексей Герман-младший, Константин Эрнст и многие другие. В 2024 году награды получили Александр Яценко, Светлана Иванова, Ярослав Могильников, Лев Зулькарнаев, а фильмом года стала картина "Воздух" режиссера Алексея Германа-младшего.