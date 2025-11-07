Премии Минкультуры России удостоили 15 педагогов школ искусств и колледжей Москвы

Как уточнила заммэра Наталья Сергунина, в детских школах искусств, профильных колледжах и вузах столицы работают около 7,7 тыс. педагогов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Пятнадцать преподавателей московских детских школ искусств и колледжей вошли в список лауреатов премии Министерства культуры РФ, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"С 2022 года Министерство культуры Российской Федерации на конкурсной основе вручает премии 150 лучшим преподавателям детских школ искусств, колледжей и вузов из разных регионов. В этом году на них претендовали 535 соискателей. В список лауреатов вошли 15 московских педагогов <...>. При выборе победителей экспертная комиссия учитывала три критерия: используемые авторские методики, результаты учеников и собственные творческие проекты", - говорится в сообщении.

Как уточнила заммэра столицы Наталья Сергунина, в детских школах искусств, профильных колледжах и вузах столицы работают около 7,7 тыс. педагогов. "Среди них немало заслуженных и народных артистов России, обладателей других почетных званий. Они обучают ребят более чем по 40 направлениям: от музыки и живописи до веб-дизайна и компьютерной графики", - отметила она.

Уточняется, что 11 лауреатов премии Минкультуры России этого года трудятся в столичных ДШИ, таких как детские школы искусств имени И. Ф. Стравинского, Н. Г. Рубинштейна, Ю. С. Саульского, детские музыкальные школы имени В. В. Стасова, Н. С. Голованова, В. В. Андреева и Э. Г. Гилельса, московские городские объединенные детские школы искусств "Измайлово", "Сокольники" и "Кусково". Четверо других победителей работают в средних профессиональных образовательных учреждениях. В их числе Московский государственный колледж музыкального исполнительства имени Ф. Шопена, Академия джаза и Московская средняя специальная музыкальная школа имени Гнесиных.