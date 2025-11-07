Около 90 заявок поступило на сценарный конкурс исторических фильмов "Истоки"

Подведение итогов состоится в феврале 2026 года

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноября. /ТАСС/. Около 90 заявок от сценаристов поступило на участие во Всероссийском конкурсе исторических фильмов "Истоки", призванному сохранить историческую правду и пресечь фальсификации истории. Об этом сообщил экс-советник министра культуры России Михаил Кожемякин на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Юг" в Ростове-на-Дону.

Всероссийский сценарный конкурс исторических фильмов "Истоки" призван сохранить историческую правду, а также служит площадкой по обмену опытом среди участников на всероссийском уровне.

"Уже порядка 90 поступило сценариев и та комиссия, которая будет рассматривать эти сценарии, она и сделает какой-то определенный вывод по качеству этих сценариев, насколько они действительно интересны. Конкурс очень хороший в каком плане, я надеюсь, что он вскроет не многих, но кого-то мы найдем действительно из толковых сценаристов", - сказал Кожемякин.

По его словам, в настоящее время в стране наблюдается дефицит хороших сценаристов, основная масса использует однотипные клише и пытается уподобляться Голливуду. В их сценариях ощущается слабая оценка исторических событий.

На конкурс принимаются авторские сценарии исторических фильмов для детской, взрослой, молодежной и смешанной аудитории в жанрах "Документальное кино", "Игровой фильм", "Анимационное кино" не позднее 30 ноября 2025 года. Подведение итогов состоится в феврале 2026 года.