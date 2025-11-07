В Большом театре состоится концерт "Симфония инноваций"

Мероприятие пройдет 12 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) представит 12 ноября на Новой сцене проект "Симфония инноваций", объединяющий классическую музыку и современные технологии. Об этом сообщили в пресс-службе ГАБТ.

"Сюжет спектакля-перформанса строится вокруг диалога выдающихся музыкальных гениев прошлого - Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Сергея Прокофьева с инновациями XXI века, демонстрируя, как передовые технологии могут сочетаться с культурным наследием", - рассказали в пресс-службе.

В концерте принимают участие Московский государственный симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и дирижера заслуженного артиста России Ивана Рудина, заслуженный артист России Борис Березовский (фортепиано), а также лауреаты международных конкурсов - Иван Бессонов (фортепиано), Константин Хачикян (фортепиано), Василий Степанов (виолончель), Равиль Ислямов (скрипка), Полина Шабунина (сопрано), Глеб Перязев (бас).

"В современном мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, нам предоставляется уникальная возможность интегрировать инновации в различные сферы искусства. Сочетание классической музыки с новейшими технологическими достижениями позволит не только сохранить богатое музыкальное наследие, но и придать ему новый облик, привлечь интерес широкой молодой аудитории", - отмечают организаторы.

Проект проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Организатор - ФГБУК "Росконцерт".