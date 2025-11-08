Итальянец передал в дар РФ картину Льва Лагорио

"Лунную ночь в Крыму" вернут в Гатчинский дворец

РИМ, 7 ноября. /ТАСС/. Итальянский коллекционер Паоло Польвани передал в дар России картину Льва Лагорио "Лунная ночь в Крыму" (1879 г.). Об этом сообщил в Telegram-канале посол РФ в Италии Алексей Парамонов.

Как поясняет дипломат, полотно входило в художественную коллекцию Гатчинского дворца-музея, позже при невыясненных обстоятельствах картина оказалась на Апеннинах. "Со своей стороны, Польвани отметил, что после подтверждения подлинности и авторства картины вместе с супругой принял решение сделать все возможное для того, чтобы вернуть ее в стены родного музея", - пишет посол.

Для дипломата такой поступок - это и свидетельство солидарности с Россией, российским народом, который подвергается давлению со стороны западных стран. "Важно, что благодаря убеждениям, взглядам, честности и добропорядочности господина Польвани, посчитавшего своим долгом такой жест дружбы и примирения, произведение выдающегося русского художника, посвященное Крыму, в скором времени вернется на свою родину, как и сам Крым вернулся в 2014 году в свою родную гавань - Россию", - добавил Парамонов. Он сообщил, что планируется вернуть произведение искусства в Гатчинский музей. "И это еще одна нить, которая продолжит связывать народы России и Италии в этот непростой период", - подытожил дипломат.

Лев Лагорио (1826-1905) родился в Крыму, в Феодосии, в семье выходца из Италии - потомка аристократического генуэзского рода Феличе Лагорио. Он был консулом королевства Обеих Сицилий в Крыму, где исторически проживала обширная итальянская община. Лев Феликсович был первым учеником Ивана Айвазовского. Проехал он, как и многие русские живописцы того времени, по Италии, прожив несколько лет в Риме. По возвращении в Россию он получил звание профессора за написанные в Италии картины, а также привезенные оттуда полотна. Работы художника представлены в Русском музее и в Третьяковской галерее.