В Суздале открылась выставка работ Поленова и его учеников

В экспозиции представлены более 100 произведений, архивных документов и личных вещей художника и его последователей

Редакция сайта ТАСС

СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 7 ноября. /ТАСС/. Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник представил выставочный проект "Поленов и ученики", передает корреспондент ТАСС. Выставка демонстрирует более 100 произведений, архивных документов и личных вещей художника и его последователей, часть из которых ранее не была представлена публике.

"Мы представляем абсолютно прекрасный проект, посвященный творчеству Поленова и его последователей. Выставка представлена сразу на двух этажах музея", - выступила с приветственным словом на открытии экспозиции директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.

Экспозиция поделена на восемь разделов, позволяющих публике оценить многогранность творчества художника через призму восприятия и творчества его близких, коллег и единомышленников. Открывает экспозицию картина Поленова "За кого меня почитают люди?" 1900 года из цикла "Из жизни Христа". Она является эпиграфом к рассказу о судьбе мастера. Затем зрителей знакомят с жизнью семьи Поленовых. Сам художник - выходец из дворян, учитель и просветитель. Гостей выставки сопровождают музыкальные композиции, написанные Поленовым. В этом разделе выставлены не только картины и графика, но и множество подлинных документов, нот, фотографий и предметов искусства, созданных его семьей. "Очень радостно, что мы можем привезти работы Поленова в Суздаль и расширить географию выставок, чтобы показать эту замечательную школу и рассказать о взаимоотношениях наставника и его последователей, о школе живописи и о динамике развития Академии художеств", - подчеркнула директор Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова Наталья Поленова.

Во втором зале художественное наследие Поленова раскрывается через тему пути. Природа России вдохновляла художников его круга. Здесь представлены не только известные работы самого Поленова, такие как "Ранний снег" и "Стынет", но и пейзажи его учеников и современников, включая Илью Остроухова и Исаака Левитана. О связи поколений художник говорит через образы русской усадьбы. Так, можно встретить знаменитую картину Поленова "Бабушкин сад". Этот мотив впоследствии проявляется и в творчестве учеников и последователей мастера: Марии Якунчиковой-Вебер, Сергея Виноградова и Станислава Жуковского.

Один из разделов демонстрирует драму человеческой жизни и красоту повседневности через живописные ноктюрны Поленова и работы Коровина, Серова и Архипова. Центральным произведением здесь является полотно "Больная", созданное Поленовым в начале 1880-х годов. В разделе о путешествиях представлены работы известных русских художников.

"Личность Поленова, которую я смогла сформировать, когда читала его переписки и личные воспоминания, оказалась без тени лукавства, без притворства. Он действительно жил искусством, любил живопись и ценил своих учеников просто за то, что они умели хорошо писать", - обратила внимание куратор проекта искусствовед Надежда Рыбалова. Завершают экспозицию фотографии Леонида Кандаурова, друга семьи, который также путешествовал с Поленовым по Ближнему Востоку.

Участники проекта

Среди музеев, которые приложили руку к экспозиции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Российский национальный музей музыки, Музей-заповедник "Поленово", Ярославский художественный музей, Рязанский государственный областной художественный музей имени И.П. Пожалостина, Вологодская областная картинная галерея.

Выставка будет доступна для зрителей до 15 марта 2026 года.