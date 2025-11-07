В Москве пройдет выставка театральных художников "Итоги сезона № 62"

В экспозиции будут представлены макеты декораций, эскизы, костюмы, куклы и инсталляции, созданные московскими деятелями для театров по всей стране

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Союз театральных деятелей (СТД) РФ представляет ежегодную выставку московских театральных художников "Итоги сезона № 62", которая пройдет с 8 по 22 ноября в залах креативного пространства "Новый Манеж". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СТД.

"В год своего 150-летнего юбилея СТД РФ традиционно проводит одну из самых долгоживущих московских выставок, объединяющую ведущих московских театральных художников. "Итоги сезона" проводятся почти без перерыва уже 62 года, оставаясь значимым профессиональным событием в театральной среде", - сказали в пресс-службе.

В экспозиции будут представлены макеты декораций, эскизы, костюмы, куклы и инсталляции, созданные московскими художниками для театров по всей стране. Среди участников такие известные мастера, как Владимир Арефьев, Борис Бланк, Александр Боровский, Максим Обрезков, Виктор Шилькрот, а также другие представители разных поколений сценографов, чьи работы формируют визуальную культуру современного театра. Автор художественного решения экспозиции - Владимир Мартиросов.

"Итоги сезона" традиционно становятся пространством памяти и профессионального общения, где художники осмысляют время, театр и преемственность поколений", - отмечает куратор выставки, заведующая кабинетом сценографии СТД РФ Инна Мирзоян.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.