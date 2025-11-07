Мариинка посвятит показ оперы "Дон Паскуале" 90-летию со дня рождения Храмцова

Заслуженный артист России прослужил оперному искусству 45 лет

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Мариинский театр посвятит представление оперы "Дон Паскуле" Гаэтано Доницетти 90-летию со дня рождения заслуженного артиста России Андрея Храмцова (1935-2007). Спектакль будет показан в Концертном зале театра, сообщила пресс-служба.

"Андрей Храмцов в 1962 году был принят в стажерскую группу Кировского (ныне Мариинского) театра и прослужил оперному искусству рекордные 45 лет. За эти годы в его репертуар вошло около сотни партий русского и зарубежного репертуара. Он пел Мазепу и Орлика в "Мазепе", Эскамильо в "Кармен", Валентина в "Фаусте", Томского в "Пиковой даме", Бартоло в "Севильском цирюльнике". Значимое место в репертуаре певца занимали советские оперы "Петр Первый", "Судьба человека", "Кружевница Настя". По-настоящему коронной его партией стал дон Паскуале в одноименной опере Доницетти", - рассказали в пресс-службе.

Премьера этой музыкальной комедии в Кировском театре состоялась 17 июня 1980 года под управлением Валерия Гергиева. В том же году титульную партию в "Доне Паскуале" впервые исполнил бас-баритон Андрей Храмцов, покорив как профессиональных слушателей, так и широкую зрительскую аудиторию.

Главные партии в спектакле-посвящении исполнят Геворг Григорян, Кристина Гонца, Александр Гонца, Станислав Леонтьев, Дмитрий Колеушко. Оперой продирижирует Георгий Албегов.