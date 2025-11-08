В Московской консерватории показали две последних части "Тетралогии" Рыбникова

Исполнение цикла приурочили к 80-летию маэстро

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. В Большом зале Московской консерватории исполнили III и IV части цикла "Тетралогия" Алексея Рыбникова - "Симфония сумерек" и "Воскрешение мертвых", передает корреспондент ТАСС.

Так, были исполнены четыре части "Симфонии сумерек", являющейся единственной полностью инструментальной частью "Тетралогии": "Метаморфозы ангела света", Toccata Maccabra, Sarabanda Angelica и "Повержение во тьму". Завершила цикл оратория "Воскрешение мертвых", написанная для масштабного состава симфонического оркестра, солистов, смешанного и мужского хоров и исполняемая на четырех языках: иврите, греческом, русском и латыни. В ней были задействованы около 200 артистов.

В концерте приняли участие музыканты Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова, Государственной академической хоровой капеллы России им. А. А Юрлова и мужской хор вокального ансамбля Arielle, а также солистка Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, приглашенная солистка Мариинского театра Лилия Гайсина (сопрано), лауреат международных конкурсов Уриэль Гранат (тенор), басы Павел Андреев, Михаил Круглов и заслуженный артист России Владимир Миллер. За дирижерским пультом находился главный дирижер The Pannon Philharmonic Гергей Кешшеяк.

Ранее, 6 ноября на сцене Центра исполнительских искусств были исполнены первые две части - "Литургия оглашенных" и "Тишайшая из молитв". Исполнение всего цикла, работа над которым заняла у Рыбникова 40 лет, было приурочено к 80-летию маэстро, которое он отметил в июле. До этого каждая из частей была в разные годы отдельно исполнена известными артистами и музыкантами: Валерием Гергиевым, Теодором Курентзисом, Александром Сладковским, Владимиром Федосеевым, Хорией Андрееску, но никогда ранее все четыре части не исполнялись вместе.

О композиторе

Рыбников - советский и российский композитор, народный артист России, лауреат государственной премии Российской Федерации и премии президента Российской Федерации. Занимает пост художественного руководителя Центра исполнительских искусств на Добрынинской. Рыбников является автором музыки к рок-операм "Юнона и Авось" и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", прославившим "Ленком Марка Захарова". Композитор написал саундтреки к фильмам "Тот самый Мюнхгаузен", "Усатый нянь", "Вам и не снилось", "Про Красную Шапочку", "Приключения Буратино" и десяткам других.