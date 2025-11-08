Камерный оркестр России сыграет сочинения Боккерини и Вивальди в Москве

Программа будет состоять из барочной музыки

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Государственный академический камерный оркестр России даст концерт в Зале Чайковского совместно с певцами ансамбля Questa Musica. Программа будет состоять из барочной музыки, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской государственной академической филармонии

"Это мое первое и долгожданное обращение к музыке барокко в рамках целого концерта. Я играл барочную музыку на скрипке, дирижировал несколько инструментальных произведений и вот, наконец, полноценная программа" - приводятся слова приглашенного дирижера Федора Безносикова.

Так, на концерте исполнят две духовные кантаты Антонио Вивальди: псалом Nisi Dominus и для контральто и оркестра и Dixit Dominus для солистов, хора и оркестра. Также зрителей ждет "Симфония ре минор" ("Дом дьявола") Луиджи Боккерини, для первых двух частей которой композитор использовал фрагменты своих более ранних сочинений, а третью часть построил на теме из балета Кристофа Виллибальда Глюка "Дон Жуан, или Каменный гость". Завершит концерт кончерто гроссо ми-бемоль мажор ("Плач Ариадны") композитора Пьетро Локателли.

К Камерному оркестру России присоединятся певцы ансамбля Questa Musica, скрипач Иван Наборщиков, а также вокалисты Иван Бородулин (контратенор), сопрано Диляра Идрисова и Варвара Гансгорье, тенор Михаил Нор и Сергей Годин.

Следующее выступление Камерного оркестра России состоится 12 декабря в рамках цикла "Орган плюс": органные концерты Генделя будут исполнены под руководством Алексея Уткина, а 25 декабря, в день католического Рождества, под управлением Филиппа Чижевского прозвучит "Торжественная месса" Людвига ван Бетховена.