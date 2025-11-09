"Особняк Дашков, 5" представит новый сезон шоу о щелкунчике

В постановке занято 19 актеров

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьера нового сезона семейного иммерсивного шоу "Щелкунчик. История, которую ты не знал" состоится в театре "Особняк Дашков, 5" 5 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"Третий сезон станет особенным - он посвящен 250-летию со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана, выдающегося писателя, чья рождественская сказка легла в основу спектакля. В этот юбилейный год фигура самого Гофмана, одного из ключевых персонажей-проводников спектакля, обретает новое звучание. Встреча с Мастером кукол в стенах старинного Особняка становится не просто театральным приемом, а данью уважения и диалогом с создателем самой истории", - говорится в сообщении.

В числе авторов спектакля "Щелкунчик. История, которую ты не знал" - режиссеры и хореографы российских и зарубежных постановок и проектов не только в театре, но и на телевидении, в кино и музыкальной индустрии Алексей Карпенко и Гарик Рудник. За авторскую интерпретацию музыки Петра Чайковского отвечает композитор Отти Роудж.

"Зрители иммерсивного шоу смогут увидеть любимую сказку с самых неожиданных ракурсов. Первый взгляд зрителя определит для него историю Щелкунчика. При покупке билетов можно выбрать, с какого мира начать, чтобы потом получить свою маску для спектакля - синюю, фиолетовую или красную. В царстве игрушек вас встретит мастер кукол Гофман, в мире людей - крестный Дроссельмейер, а в подземном царстве - Королева Мышей", - добавляют в пресс-службе.

В постановке занято 19 актеров. Зрителям предоставляется возможность свободно перемещаться по Особняку, их лица будут скрыты под масками. Показы шоу "Щелкунчик. История, которую ты не знал" пройдут 5-7, 11-14, 18-21, 25-31 декабря и 3-11 января.