Воспитанники Академии Вагановой впервые выступят в Королевстве Бахрейн

Они дадут два гала-концерта на сцене Национального театра в городе Манама

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Учащиеся Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой отправились в Бахрейн, где дадут два гала-концерта на сцене главной театральной площадки королевства - Национального театра в городе Манама. Это будут первые в истории учебного заведения выступления в этой арабской стране, сообщил ректор академии Николай Цискаридзе.

"Сегодня Академия Русского балета впервые за свою почти трехсотлетнюю историю летит показать свое мастерство в маленькую, но очень очень интересную арабскую страну с сильным характером. Вагановцы летят в Бахрейн! - написал Цискаридзе в своем Telegram-канале. - Летим <…> представить публике наше мастерство и талант, наш классический балет".

Как сообщалось на сайте академии, в Бахрейне, где в этом году проходят мероприятия проекта "Русские сезоны", выступят 50 воспитанников. Учащиеся дадут два гала-концерта 12 и 13 ноября. 12 ноября Национальный театр Бахрейна отметит свое 13-летие. В программу концерта вошли сюита из балета "Фея кукол" и номера из балета "Щелкунчик".

Академия Русского балета имени Вагановой неоднократно становилась участником проекта "Русские сезоны". Обучающиеся и педагоги в рамках проекта побывали в Италии, Германии, Бразилии, где дали ряд выступлений и мастер-классы по классическому танцу.