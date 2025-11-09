В Гонконге показ российского фильма "Кракен" посетили более 100 человек

В фойе Киноархива Гонконга гости могли посмотреть фотовыставку о Москве

Генеральный консул России в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов © Евгений Пахомов/ ТАСС

ГОНКОНГ, 9 ноября. /ТАСС/. Показ российского фильма "Кракен" (2025, режиссер Николай Лебедев), организованный Генконсульством РФ в кинозале Архива кино Гонконга при содействии "Роскино" и Фонда кино посетили более 100 человек. Как сообщает корреспондент ТАСС, гостями мероприятия стали российские соотечественники, представители гонконгской общественности, дипломаты и журналисты.

В фойе Киноархива Гонконга была также развернута фотовыставка о Москве, вызвавшая большой интерес. Как рассказала глава пресс-службы Генконсульства РФ, консул Екатерина Богучарская, экспозиция предоставлена правительством российской столицы.

Перед показом генеральный консул России в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов подчеркнул в беседе с ТАСС, что мероприятие посвящено Дню народного единства. Он отметил, что фильмы из РФ высоко отмечены на фестивалях в регионе. "Российские фильмы нашли восторженную аудиторию как в Гонконге, так и в Макао. Только этим летом четыре российских фильма были отмечены наградами на втором Международном детском кинофестивале в Макао и первом Международном фестивале анимационных фильмов в Макао. Мы очень гордимся тем, что работы наших кинематографистов находят отклик у зарубежной аудитории", - подчеркнул дипломат.

Генконсул РФ также выразил особую признательность российским соотечественникам в мегаполисе за вклад в продвижение русской культуры и искусства в Гонконге. "Ваш энтузиазм и сплоченность помогают поддерживать динамичное и дружное сообщество. Каждый год Русский клуб в Гонконге организует фестиваль "Русская осень" - серию разнообразных и ярких мероприятий, представляющих российскую культуру и духовное наследие", - указал он.

Одна из гостей кинопоказа заместитель исполнительного директора Совета по туризму Гонконга Бекки Ип (Е Чжэньдэ) в беседе с ТАСС отметила, что показы российских фильмов имеют особое значение, поскольку "большинство гонконгцев немного знают о России". "В прошлом году я смотрела фильм "Вызов". Это было по-настоящему впечатляюще - благодаря этой картине я узнала многое о российских технологиях. Поэтому с большим интересом жду новую ленту и уверена, что она также раскроет современные достижения России. Здесь речь идет не только о культурном наследии и традициях страны, но и другом аспекте - ее технологическом развитии", - подчеркнула она.

Еще один гость мероприятия, президент Арабской торгово-промышленной палаты в Гонконге Эдвин Хитти указал, что смотреть современное российское кино "очень интересно". "Я считаю, что этот фильм соответствует мировым стандартам. Поэтому я <...> желаю всяческих успехов его продюсерам и режиссерам", - отметил он после просмотра фильма "Кракен".