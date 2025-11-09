Глава "Росизо" назвал Булатова ключевой фигурой в современном искусстве РФ

Иван Лыкошин назвал художника по-настоящему выдающимся автором

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Советский и российский художник, почетный член Российской академии художеств (РАХ) Эрик Булатов стал одной из ключевых фигур для российского современного искусства. Словами соболезнования с ТАСС поделился генеральный директор Музейно-выставочного центра "Росизо", российский публицист и куратор Иван Лыкошин.

Ранее в пресс-службе РАХ сообщили агентству о том, что Булатов умер в возрасте 92 лет.

"Эрик Булатов - одна из ключевых фигур в современном искусстве России, человек, вокруг которого буквально вращался весь мир отечественного совриска. Конечно, сегодня мы в первую очередь говорим о нем как о выдающемся мастере живописи, но нельзя забывать, что целые поколения советских детей выросли на книгах с иллюстрациями Эрика Владимировича, его "Волшебные сказки" были едва ли не в каждом доме", - сказал Лыкошин.

В заключение собеседник агентства назвал Булатова по-настоящему выдающимся автором, а его уход - большой потерей для всего отечественного искусства.