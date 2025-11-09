ПФКИ поддержал связанные с Донбассом и Новороссией проекты

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) профинансировал более 930 проектов, напрямую и косвенно связанных с Донбассом и Новороссией. Это следует из презентации замначальника управления президента РФ по общественным проектам Александра Журавского, которую он представил на форуме "Культура единства: креативные стратегии для Донбасса и Новороссии" в Донецке.

"По итогам 14 конкурсов поддержаны 932 проекта, связанных напрямую и косвенно с историческими регионами (ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области). Утвержденная сумма - 7,21 млрд рублей. В том числе 82 проекта от заявителей, зарегистрированных в исторических регионах", - сказано на одном и слайдов.

Согласно презентации, за все время из Донбасса и Новороссии поступило 400 проектов, из них поддержано более 80 на общую сумму почти 241 млн рублей. Лидером стала ДНР с 45 проектами-победителями на более 167 млн рублей, за ней идет ЛНР - 21 проект на почти 44 млн рублей.