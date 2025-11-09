В Казани назвали победителей международного кинофестиваля Zilant

В финальной программе было представлено около 100 работ

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. В Казани подвели итоги международного кинофестиваля Zilant. В финальной программе было представлено около 100 работ, сообщил ТАСС директор фестиваля Юрий Ермяков.

"В этот раз, по-моему, было более 700 заявок. В финал проходит примерно 50-70 [картин], но в этот раз мы взяли больше - около 100 работ", - сказал Ермяков.

Первый фестивальный день 8 ноября прошел в онлайн-формате на платформе кинофестиваля, 9 ноября в кинотеатре "Синема 5" состоялись творческие встречи с режиссерами, продюсерами, актерами, просмотры некоторых кинокартин по номинациям и награждение победителей.

Ермяков отметил особое развитие студенческого кино в России. "Сейчас у студентов появился свой вкус, и я думаю, что российское фестивальное кино очень развивается. Поэтому мы стали больше брать студентов, они к нам приезжают и представляют свои фильмы", - рассказал он.

По его словам, особое внимание на фестивале уделяется патриотической тематике. "У нас есть отдельная номинация - патриотический фильм. Эта тема сейчас очень актуальна, <...> и мы с радостью принимаем такие работы", - отметил Ермяков.

Международный кинофестиваль Zilant проводится уже девять лет и включает показы короткометражного, документального, музыкального, студенческого и игрового кино.