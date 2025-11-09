Путин прислал букет цветов на день рождения Пахмутовой

Букет композитору вручили прямо на сцене

Александра Пахмутова (в центре) © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Букет цветов от президента РФ Владимира Путина вручили композитору народной артистке СССР Александе Пахмутовой во время празднования ее 96-летия, передает корреспондент ТАСС.

Пахмутова отмечает свой день рождения торжественным концертом. Он проходит в стенах Государственного Кремлевского дворца. Букет цветов композитору вручили прямо на сцене.

Кроме того, непосредственно во время концерта президент поздравил ее по телефону.

О Пахмутовой

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом. В 1943 году переехала в Москву, где поступила в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории (МГК) им. П. И. Чайковского. Занималась по классу фортепиано у педагога Ираиды Васильевой и посещала кружок юных композиторов под руководством Виссариона Шебалина и Николая Пейко.

В 1953 году окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по классу композиции профессора Виссариона Шебалина. В 1956 году под его же руководством окончила аспирантуру МГК. Пахмутова - Герой Социалистического Труда, Герой Труда РФ, автор более 400 песен.