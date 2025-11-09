В Государственном Кремлевском дворце прошел концерт в честь 96-летия Пахмутовой

В праздничный вечер на сцену вышли, в частности, заслуженный артист РФ Shaman, народный артист РСФСР Лев Лещенко, заслуженная артистка РФ Пелагея и заслуженная артистка РФ Зара

Александра Пахмутова (в центре) © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Торжественный концерт, посвященный 96-летию композитора народной артистки СССР Александры Пахмутовой, состоялся в стенах Государственного Кремлевского дворца (ГКД), передает корреспондент ТАСС.

В праздничный вечер на сцену ГКД вышли заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), народный артист РСФСР Лев Лещенко, заслуженная артистка РФ Пелагея, заслуженная артистка РФ Зара, заслуженный артист РФ Александр Маршал, арт-группа "Хор Турецкого" и многие другие - они исполняли песни именинницы.

"Александра Николаевна Пахмутова - это честь и совесть нашей страны. Прикасаться к ее репертуару - огромное счастье и честь для каждого из тех артистов, которые собрались сегодня в Кремлевском дворце", - поделилась в беседе с журналистами певица Зара.

Приняла участие в концерте и сама Пахмутова: в этот день публика ГКД наблюдала народную артистку за роялем. "Песни Александры Николаевны - совершенно на разные темы. Я помню их с детства, их пели мои родители, когда собирались за столом на праздники. По моему мнению, Александра Николаевна - один из самых великих композиторов в мире. И, конечно, она невероятная красавица", - отметил Александр Маршал.

Поздравление от президента

Непосредственно во время концерта Пахмутовой позвонил президент РФ Владимир Путин: он поздравил артистку с днем рождения по телефону. А по окончании концерта имениннице вручили букет цветов от главы государства.

О Пахмутовой

Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом. В 1943 году переехала в Москву, где поступила в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории (МГК) им. П. И. Чайковского. Занималась по классу фортепиано у педагога Ираиды Васильевой и посещала кружок юных композиторов под руководством Виссариона Шебалина и Николая Пейко.

В 1953 году окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по классу композиции профессора Виссариона Шебалина. В 1956 году под его же руководством окончила аспирантуру МГК. Пахмутова - Герой Социалистического Труда, Герой Труда РФ, автор более 400 песен.