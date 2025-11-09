В Туле фильм "Пророк. История Александра Пушкина" получил приз фестиваля "Кино и музыка"

Среди документальных фильмов главным призом отмечена лента "432 Гц"

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Приз фестиваля "Кино и музыка", проходившего в Туле, в конкурсной программе "Музыкальные фильмы и музыка в игровом кино" получил фильм "Пророк. История Александра Пушкина". Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области по итогам церемонии награждения.

"9 ноября в Городском концертном зале состоялась торжественная церемония закрытия II Российского фестиваля "Кино и музыка". <...> В конкурсной программе "Музыкальные фильмы и музыка в игровом кино" главный приз вручили актеру Андрею Урганту и композитору Райану Оттеру за фильм "Пророк. История Александра Пушкина", - говорится в сообщении.

Среди документальных фильмов главным призом отмечена лента "432 Гц" (реж. Елена Жигаева), в конкурсной программе анимационного кино - "Лунтик. Возвращение домой" (реж. Александр Мальгин). Президент фестиваля народная артистка России Алла Сурикова вручила приз "За яркий дебют" режиссеру фильма "Ритмы мечты" Ирине Боровской и актрисе Алисе Меняйкиной. Приз Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ "За индивидуальный стиль в музыкальной режиссуре" получил режиссер фильма "Огниво против Волшебной Скважины" Анджей Петрас. "Призом зрителей" наградили сценариста, креативного продюсера фильма "Руки вверх!" Вадима Бакунева.

Всего в конкурсных программах участвовали 14 игровых и 20 документальных картин, 12 анимационных лент для детей и взрослых. Показы проходили в Туле, а также в 15 муниципальных кинотеатрах региона, мероприятия посетили порядка 10 тыс. человек. "Кино без музыки сегодня представить достаточно сложно. Музыка облегчает восприятие того, что происходит на экране, усиливает эмоции, дает возможность почувствовать настроение каждого героя кинокартины", - отметил на церемонии закрытия фестиваля губернатор Дмитрий Миляев.

Первый российский фестиваль "Кино и музыка" состоялся в Туле в ноябре 2024 года, он стал продолжением проходившего в регионе на протяжении нескольких лет фестиваля кинокомедий "Улыбнись, Россия!". Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры РФ, губернатора Дмитрия Миляева, правительства Тульской области и администрации города Тулы.