Журавский: Донбасс может стать одним из центров отечественной киноиндустрии

Замначальника управления президента по общественным проектам допустил появление термина "донбасское кино"

ДОНЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Донбасс может стать одним из центров российского кино за счет развития креативных индустрий. Такое мнение высказал заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский на заседании межведомственного совета по креативным индустриям, прошедшего в рамках двухдневного форума "Культура единства: креативные стратегии для Донбасса и Новороссии" в Донецке.

"Еще такого пока нового термина нет - "донбасское кино", но, безусловно, будет. Точно так же, как Воронеж станет столицей отечественной анимации, просто потому что там появилась студия Wizart Animation. Или сейчас называется "[Анимационная] студия Воронеж", которая сняла "Гензель, Гретель [и Агентство магии]", потом "Супергерои.ру". Все это зашло и стало популярным", - сказал Журавский.

Он привел в пример донецкое кино, которое стало известным за пределами региона, - фильмы Владимира и Екатерины Агранович, набравшие популярность на стриминговых платформах. "Володя и Катя, их команда, еще какие-то отдельные продакшены - они пробили эту стену, эту дистанцию потихоньку преодолевают. Это в качестве примера, что происходит и почему будущее за интеграцией, за креативными индустриями", - заключил замглавы управления.

На заседании совета обсудили создание Школы креативных индустрий (ШКИ) на базе Шахтерского колледжа кино и телевидения им. Ханжонкова, который, как ожидается, станет одной из точек развития кинопроизводства и креативных индустрий в ДНР.

Ранее вице-премьер республики Кирилл Макаров сообщил ТАСС о подготовке к открытию ШКИ в Шахтерске на востоке ДНР в сентябре 2026 года. Школа будет включать шесть студий: звукорежиссуры и звукового дизайна, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D-графики, дизайна, электронной музыки, интерактивных цифровых технологий. Работы ведутся по федеральному проекту "Придумано в России".