Продюсер Мао предложил начать обмен фильмами между Россией и США с боевиков

Президент кинокомпании Studio Mao добавил, что совместное кинопроизводство двух стран начал бы с нескольких "сильных сценариев" для остросюжетных драм

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Американский кинопродюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао предложил начать культурный обмен между Россией и США с фильмов, разрушающих стереотипы, и боевиков. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Ранее, 3 июля, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили возможность обмена между странами фильмами, продвигающими традиционные ценности.

"Я думаю, что это отличная идея. <…> На мой взгляд, в этом обмене могут быть важны фильмы, которые разрушают стереотипы с обеих сторон. И, конечно, боевики - они будут пользоваться успехом из-за остросюжетной наполненности. Я думаю, нужно начать с этого", - сказал продюсер.

Мао отметил, что инициатива получила "зеленый свет" на самом высоком уровне. "Нам еще предстоит заручиться поддержкой культурных ведомств. Это, безусловно, придаст импульс дальнейшей работе", - отметил он. По словам Мао, в сложные времена особенно важно сохранять открытый диалог на культурном и художественном уровнях.

Он добавил, что совместное кинопроизводство двух стран начал бы с нескольких "сильных сценариев" для остросюжетных драм. "Важно, чтобы первые совместные работы были успешными как в художественном, так и в финансовом плане", - заключил он.

Стивен Мао родился 29 июня 1960 года в Энн-Арборе (штат Мичиган, США). Карьеру начинал как фотожурналист агентства Associated Press. В 2006 году основал и возглавил кинокомпанию Studio Mao. Выступил продюсером короткометражного фильма Skin режиссера Гая Наттива, который стал лауреатом премии "Оскар" в категории "Лучший игровой короткометражный фильм".

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.