В Красноярске фестиваль искусств "Хворостовский" посетили более 17 тыс. зрителей

КРАСНОЯРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Более 17 тыс. зрителей в Красноярском крае посетили фестиваль искусств, посвященный певцу Дмитрию Хворостовскому. В рамках фестиваля прошло более 30 событий, сообщила ТАСС пресс-служба Красноярской филармонии.

"В Красноярском крае подвели итоги фестиваля искусств "Хворостовский" - крупнейшего музыкального события, чествующее легендарного сибирского баритона. Программа 2025 года объединила более 30 концертных, театральных, выставочных и образовательных мероприятий. С 16 по 31 октября события фестиваля посетили более 17 000 человек", - сообщили в филармонии.

В фестивале приняли участие артисты из России, Белоруссии, Италии, Франции, Уругвая и Республики Корея. "Среди приглашенных солистов - Ильдар Абдразаков, Эрвин Шротт, Василиса Бержанская, Алексей Тихомиров, Аида Гарифуллина, Василий Ладюк, Суми Чо и другие выдающиеся исполнители", - пояснили в филармонии.

Открывал фестиваль друг Дмитрия Хворостовского Ильдар Абдразаков. В рамках фестиваля была открыта выставка работ известных русских художников "Сибирская легенда. Хворостовский".

О фестивале

Фестиваль проходил с 16 по 31 октября по при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Красноярского края. Партнером образовательной программы выступило Русское музыкальное общество.

Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Здесь он окончил педагогическое училище и институт искусств. В 1985-1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. Умер 22 ноября 2017 года. В Красноярске имя заслуженного оперного певца присвоено театру опера и балета, институту искусств и международному аэропорту.