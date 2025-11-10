Представители КНР и Казахстана войдут в жюри суперфинала фестиваля "Душа баяна"

В суперфинал прошли 130 участников из 32 субъектов России, рассказал худрук фестиваля Сергей Войтенко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Эксперты из КНР и Казахстана войдут в жюри суперфинала всероссийского фестиваля "Душа баяна", который пройдет в Концертном зале Тимирязевской академии в Москве 15 и 16 ноября. За 2025 год участниками фестиваля стало более 15 тыс. человек, сообщил художественный руководитель фестиваля Сергей Войтенко на пресс-конференции ТАСС.

"Третий фестиваль мы решили провести в течение одного года. Объездили мы разные уголки, был Архангельск, Тамбов, Ставрополь, мы на Сахалин долетели, Сибирь представлена была в Барнауле и Урал традиционно был в Екатеринбурге. Каждый год у нас участников становится все больше и больше, и на сегодняшний день у нас уже более 15 тысяч участников по всей стране за весь год. В этом году у нас в жюри будут присутствовать представители от Китая и Казахстана", - сказал он, отметив, что в суперфинал прошли 130 участников из 32 субъектов РФ

Говоря о работе жюри, Войтенко добавил, что оно оценивает номера не с профессиональной точки зрения, а как зритель - по эмоции, не обращая внимания на возраст и уровень мастерства. Так, оценивать победителей на гала-концерте будут генеральный секретарь Китайской ассоциации аккордеонистов Дин Пэн, Преподаватель Казахского национального университета искусств имени К. Байсеитовой Толкынхан Самгар, народный артист РФ Владимир Девятов, генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, ведущая "ТВ-Центр" Элеонора Филина, заслуженный деятель искусств РФ Лев Шелогуров и другие.

17 ноября на сцене МАГТ "Русская песня" пройдет гала-концерт, где выступят победители фестиваля. Отмечается, что вместе с ними выступят народный артист РФ Олег Газманов, заслуженный артист РФ Денис Майданов, народная артистка РФ Диана Гурцкая, группа "Бурановские бабушки" и другие. Ведущим станет продюсер и актер Вадим Галыгин.