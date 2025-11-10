РВИО: интерес к книгам по военной истории за последний год увеличился на 31%

Первый заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества Александра Коновченко отметила, что происходящая актуализация истории связана как с увеличением значимости истории в образовательном процессе, так и введением ЕГЭ по истории по выбору

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Интерес читателей к книгам по военной истории за последний год увеличился на 31%, им интересно все, касающееся формирования российской государственности и территориальной целостности страны. Об этом рассказала первый заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Александра Коновченко.

"Мы наблюдаем, что в последнее время российская историческая наука и книгоиздание переживает период интенсивного развития. Если проследить аналитику продаж в книжных магазинах, интерес к книгам по военной истории за последний год увеличился на 31%. Конечно, мы это связываем с годовщиной 80-летия Победы, но вместе с тем мы видим и то, какой интерес к книге, связанной с военной историей, в последнее время есть у читателей", - сказала она на пресс-конференции, посвященной завершению конкурса "Лучшие издания по истории России".

По ее словам, любопытным является "многообразие" этого исторического интереса. "Это не просто интерес к одному периоду, допустим, к Великой Отечественной войне. Востребованы и книги, посвященные Российской империи, и периоду формирования Московского царства, и формирования Древней Руси и нашего государства как целостной цивилизации. Все это покупают, эти книги действительно востребованы. Наши читатели и наши жители понимают, что вся наша история непрерывна, что нет каких-то менее интересных страниц нашей истории. И интересно все, что с связано с формированием нашего государства и формированием нашей территориальной целостности", - добавила представительница РВИО.

Она отметила, что происходящая актуализация истории связана как с увеличением значимости истории в образовательном процессе, так и введением ЕГЭ по истории по выбору. "И очень важный вопрос - интеграция этих (исторических - прим. ТАСС) книг в образовательный процесс и в патриотическое воспитание", - заключила Коновченко.

По данным организаторов, конкурс "Лучшие издания по истории России" призван обратить общественное внимание на книгоиздательские проекты по отечественной истории разных периодов, разного масштаба и ракурса рассмотрения. Организаторами являются Ассоциация книгоиздателей России, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, а также Государственная публичная историческая библиотека России.