Режиссер Попов подчеркнул необходимость системного подхода к развитию кинематографа

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Развитие российской киноотрасли требует комплексного подхода, включающего образование, производство, науку и фестивальное продвижение. Таким мнением поделился генеральный продюсер 45-го международного студенческого фестиваля ВГИК, кинорежиссер Федор Попов на пресс-конференции в ТАСС.

"Кинематограф - это не только производство фильмов. Это и образование, и наука, это целая система мер, институтов, которые вместе формируют киноиндустрию. <…> Дальше идет прокат - а в него входят еще и фестивали, продвижение. Все это было в СССР: за тридцать лет, с 1960-х по 1990-е годы, было создано огромное количество гениальных картин, вошедших в мировой фонд кино. Что снято за 30 лет сейчас? Какие фильмы переживут время? По каким картинам будут делать ремейки? Над этим стоит задуматься. Поэтому повторю: киноиндустрия требует не отдельных решений, а системы, комплекса мер, механизма тонкой настройки", - сказал он.

По словам режиссера, уход Голливуда с российского рынка стал стимулом для развития национального кинопроизводства. "[У нас] была огромная конкуренция со стороны Голливуда, который мы открыто пустили на наш рынок. Речь шла не только о деньгах - вместе с Голливудом приходили идеология, культура и многое другое. Все то, что нес Голливуд, мы не несли, хотя и снимали картины и за бюджетные средства", - сказал Попов.

Он добавил, что сегодня особенно важно формировать новые кадры для отрасли.

"Есть потребность, в первую очередь, в сценаристах и в творческих кадрах, которые не возникают [сами по себе]. Пять лет человек учится во ВГИКе, но этого мало - нужно войти в производство, пройти путь созревания и профессионально, и творчески. Кто-то снимает успешный дебют сразу после института, кто-то - через несколько лет. Важно, чтобы страна и общество в целом работали на это, ведь кино - это и идеология, и культура, и те самые скрепы, которые сегодня особенно необходимы", - заключил кинорежиссер.

