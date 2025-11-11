В сети появился первый трейлер к фильму "Кремлевский волшебник"

Роль президента России Владимира Путина сыграет Джуд Лоу

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Французская киностудия Gaumont опубликовала на своем YouTube-канале двухминутный трейлер к фильму "Кремлевский волшебник", где британский актер Джуд Лоу должен сыграть президента России Владимира Путина.

В фильме, снятом по мотивам одноименной книги швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи, помимо Лоу, также играют Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж.

Премьера фильма "Кремлевский волшебник" прошла на Венецианском кинофестивале в августе 2025 года.

3 сентября на пресс-конференции в Пекине президент РФ Владимир Путин заявил, что впервые слышит об этом фильме. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Путин не интересуется фильмами и книгами о себе. 4 сентября Министерство культуры РФ сообщило ТАСС, что не получало заявок на прокатное удостоверение "Кремлевского волшебника".