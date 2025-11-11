В Москве простятся с народным артистом РФ Владимиром Симоновым

Актер умер в возрасте 68 лет

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с ведущим актером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, народным артистом РФ Владимиром Симоновым пройдет на исторической сцене театра в среду утром. Затем артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее источник, близкий к окружению Симонова, сообщил агентству о том, что актер умер 8 ноября в возрасте 68 лет. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

Об артисте

Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске Самарской области. Окончил Театральное училище им. Бориса Щукина, после чего был принят в труппу Театра им. Е. Вахтангова. В 1983 году по приглашению Олега Ефремова перешел во МХАТ, но в 1989 году вновь вернулся в Театр им. Вахтангова, где работал до самой смерти. Зрители могли видеть актера в спектаклях "Ветер шумит в тополях", "Война и мир", "Дядя Ваня", "Минетти", "Ромул Великий", "Улыбнись нам, Господи". Также он был занят в постановках других театров.

Актер был лауреатом целого ряда театральных премий, в том числе премии "Чайка", Российской национальной актерской премии "Фигаро" имени Андрея Миронова, премии "Хрустальная Турандот". Удостоен ордена Дружбы за "большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность".

Симонов был широко известен и как киноактер. Фильмография артиста насчитывает более 150 ролей, он сыграл в фильмах "Одиноким предоставляется общежитие", "Граница. Таежный роман", "Московские окна", "Дети Арбата", "Одна любовь на миллион", "Ржевский против Наполеона" и других. Среди последних работ в кино с его участием - картины "Перевал Дятлова", "Псих", "Клиника счастья", "Пальма".