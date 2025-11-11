В Петербурге стартует фестиваль "Дягилев P.S." с зарубежными артистами

В мероприятии примут участие артисты из РФ, КНР, Испании и ЮАР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. XVI фестиваль "Дягилев P.S." открывается в Петербурге постановкой "Сати/ Весна священная" Театра танца Си Син (Китай). Оба балета двухактного вечера на сцене БДТ имени Георгия Товстоногова непосредственно связаны с именем Сергея Дягилева и "Русскими сезонами", сообщила пресс-служба фестиваля.

"В Петербурге будет представлена новая версия "Весны священной" Игоря Стравинского для двух фортепиано и двух перкуссионных установок. Впервые в спектакле будет танцевать Си Син. Произведения реформатора европейской музыки XX века Эрика Сати легли в основу второго балета из программы театра, где музыканты и танцоры выступают наравне как неотъемлемые части цельного театрального опыта", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что фестиваль отбором участников стремится показать, как наследие великого русского импресарио ХХ века Сергея Дягилева преломляется в современности.

Афиша событий

Впервые петербуржцы познакомятся в театре-фестивале "Балтийский дом" с труппой Национального балета Каталонии (Испания), которая привезет спектакль Элиаса Гарсия "Джульетта и Ромео", где неоклассика соседствует с заимствованиями из каталонских народных танцев. В программу вечера современной хореографии "Танцуем для Дягилева" на сцене Александринского театра войдет премьера главного балетмейстера Музыкального театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко Максима Севагина и китайского хореографа Си Син. Сами создатели исполнят этот 20-минутный дуэт. Копродюсером постановки выступил фестиваль "Дягилев P.S.".

На Новой сцене Александринки состоится концерт к 70-летию одного из самых исполняемых современных российских композиторов Леонида Десятникова. Автор вечера пианист Алексей Гориболь объединил музыкальную и повествовательную части программы в единый музыкально-драматический спектакль.

На сцене "Балтийского дома" пройдут показы спектакля "Фрида" Танцевальной компании Евы Дуды, созданного в сотрудничестве с Венгерским национальным театром танца. В истории о женщине-художнике, человеке с сильным темпераментом и драматичной судьбой, соединились танец и театр, музыка и изобразительное искусство. Хореограф и режиссер Мамела Ньямза из ЮАР представлена в программе спектаклем "Заштрихованный ансамбль" при участии танцоров, оперной певицы и музыканта. Эта работа будет показана в Центре современного искусства имени Сергея Курехина.

Нижегородский театр оперы и балета привезет на фестиваль оперу "Похищение из cераля" Вольфганга Амадея Моцарта в постановке Екатерины Одеговой, определившей жанр спектакля, как "фантазию для взрослых". Гости выступят в БДТ имени Товстоногова.

"Дягилев P.S." завершится 14 декабря премьерой документального фильма о балете творческой лаборатории "Пиши балет", организованной фестивалем и Урал Оперой совместно с Союзом композиторов России при поддержке Министерства культуры РФ.

О фестивале

Фестиваль "Дягилев P.S." дебютировал в 2009 году - к 100-летию "Русских сезонов" Сергея Дягилева. Он проходит в Санкт-Петербурге, городе, давшем великому импресарио первоначальный импульс. За прошедшие годы фестиваль стал одним из крупнейших культурных событий в России. С самого начала он мыслился как междисциплинарный проект. Его миссия - способствовать творческому и культурному обмену между Россией и остальным миром, представлять наиболее знаковые и новаторские произведения и явления в различных жанрах искусства.

Единственной наградой этого праздника искусств с 2011 года стала премия "Удиви меня!", названная излюбленной фразой Дягилева. Она присуждается за оригинальный творческий проект, объединяющий различные национальные культуры в мире искусства. В числе обладателей этой награды - хореографы Джон Ноймайер, Анжелен Прельжокаж, Матс Эк, Борис Эйфман, Сабуро Тешигавара, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, композитор Кшиштоф Пендерецкий, дирижер Теодор Курентзис, примы российского балета Светлана Захарова и Диана Вишнева.