В Волгограде начались съемки фильма о юных защитниках Сталинграда

ВОЛГОГРАД, 12 ноября. /ТАСС/. Кинокомпания "Белая стрела" при поддержке Фонда президентских грантов приступила в Волгограде к съемкам полнометражного художественного фильма под названием "Призыву по возрасту не подлежат" о подвиге 16 юных героев Сталинградской битвы, имена которых сегодня малоизвестны. Об этом ТАСС сообщил президент АНО "Кинокомпания "Белая стрела", актер, режиссер, продюсер Роман Высоцкий.

"Мы приступили в Волгограде к съемкам героического полнометражного художественного фильма - "Призыву по возрасту не подлежат" о юных героях Сталинградской битвы. Это часть проекта по увековечиванию памяти 16 юных защитниках Сталинграда, который будет реализован АНО "Кинокомпания "Белая стрела" при поддержке Фонда президентских грантов. Проект объединит порядка 1 тыс. молодых людей, которые должны погрузиться в историю города и прочувствовать его атмосферу", - сказал он.

Первый блок киносъемок проходит с участием заслуженного артиста России Владимира Тимофеева в школе города Краснослободска, в нем будут задействованы 60 школьников пятых-седьмых классов. Второй блок съемочного процесса пройдет с 24 по 27 ноября с участием актера театра и кино заслуженного артиста России Михаила Васькова, который также проведет с молодежью мастер-классы по актерскому мастерству.

Режиссер рассказал, что большинство ребят участвуют в съемках впервые. Вместе с ними на площадке будут работать начинающие актеры из Волгоградской, Ростовской и Астраханской областей. Помимо здания школы, съемки пройдут в павильонах Кинокомплекса "Белая стрела" в Волгограде, а также в Московской области в поселке Жаворонки.

"Частью социально значимого проекта станет открытие 19 ноября в Комсомольском саду Волгограда памятного мемориала, посвященного шестнадцати юным защитникам Сталинграда, некоторые из которых геройски погибли. 19 ноября - дата для Сталинграда священная, в этот день началась операция "Уран" по окружению немецко-фашистских войск под Сталинградом", - отметил Высоцкий.

О героях Сталинграда

16 юных героев Сталинградской битвы - это Евгений Лесников, Александр Фролов, Миша Романов, Ваня Федоров-Герасимов, Мотя Барсова, Иван Цыганков, Михаил Шестеренко, Егор Покровский, Павел Кошелев, Витя Перфильев, Люся Радыно, Саша Демидов, Фрося Шевченко, Марионелла Королева, Саша Филиппов, Ваня Гуреев. С каждым из этих имен связана история подвига, которая приблизила победу в Сталинградской битве.

В частности, защитнику Сталинграда Евгению Лесникову было всего 14 лет, когда оккупанты подошли к Тракторному району города, где он жил. Женя вместе с бойцами и офицерами Красной Армии оборонял район от фашистов, был ранен, контужен, и после лечения в госпитале Ленинска моряками Нижне-Волжской флотилии был направлен в военно-морскую школу. Окончив ее в 1944 году, Лесников служил сигнальщиком в команде крейсера "Молотов". При очередном разминировании вражеского снаряда юный моряк уже во второй раз был контужен, четыре часа пробыл в декабрьской морской воде. И вновь лечился в военном госпитале в Севастополе, а затем, потеряв удостоверение с заключением медиков "годен к нестроевой", вновь служил на крейсере. В своей повести "Призыву по возрасту не подлежит" он рассказал о подростках, не просто выживавших в суровые годы, но и воевавших за родной Сталинград и за Великую Победу.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по масштабу, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Красной Армии и советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.