В Музее Москвы пройдет акция к Международному дню слепых

Посетители ознакомятся с фрагментом мультфильма "Унесенные призраками" с использованием тифлокомментирования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Акция "Кино в каждом звуке", приуроченная к Международному дню слепых, пройдет в Музее Москвы 14 ноября. Посетители ознакомятся с фрагментом мультфильма Хаяо Миядзаки "Унесенные призраками" с использованием тифлокомментирования, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В рамках акции участники смогут сосредоточиться на звуковом сопровождении, детальных описаниях и собственных ощущениях, что позволит им получить новый опыт восприятия кинематографа. Мероприятие призвано подчеркнуть, что кино доступно для всех, включая незрячих и слабовидящих людей, благодаря тифлокомментированию. После просмотра гости обсудят свои впечатления с известным кинокритиком Настасьей Горбачевской", - рассказали в пресс-службе.

"Посмотреть" мультфильм, опираясь исключительно на слух, можно будет при помощи бесплатного приложения "Особый взгляд", разработанного для незрячих и слабовидящих людей. Для участия потребуется смартфон, наушники и предварительно установленное приложение, которое сканирует звук фильма и автоматически синхронизирует тифлокомментарий с соответствующим фрагментом.

К акции, стартовавшей в Москве, присоединятся Казань, Курск и Оренбург. В этих городах в рамках мероприятия состоятся показы знаковых лент мирового и отечественного кинематографа, среди которых "Пальма" и "Головоломка". К концу года к проекту подключатся и другие города России. Благотворительная акция проводится совместно с программой "Особый взгляд" фонда "Искусство, наука и спорт".