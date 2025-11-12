Фестиваль российского кино впервые пройдет в Джибути

Фильмом открытия станет семейная анимация "Великолепная пятерка"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Фестиваль российского кино пройдет в Республике Джибути 15 - 16 ноября, фильмом открытия станет "Великолепная пятерка" режиссера Василия Ровенского. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Роскино".

"С 15 по 16 ноября в Республике Джибути впервые состоится "Фестиваль российского кино Джибути 2025", организованный "Роскино" при поддержке Министерства культуры России", - говорится в сообщении.

Фильмом открытия станет семейная анимация "Великолепная пятерка" режиссера Василия Ровенского. В программу фестиваля вошли также картины "В списках не значился" Сергея Коротаева, "Иван Царевич и Серый Волк 6" Дарины Шмидт и Константина Феоктистова, "Каруза" Ивана Харатьяна и "Финист. Первый Богатырь" Дмитрия Дьяченко. В церемонии открытия примут участие министр по делам молодежи и культуры Джибути Хибо Мумин Ассове, посол России в Джибути Михаил Голованов и другие почетные гости.

Как отмечают в пресс-службе, фестиваль станет новым этапом в укреплении культурных связей между Россией и Джибути. В 2023 году между странами был подписан Меморандум о сотрудничестве в области культуры, а летом 2025 года Джибути впервые присоединилась к всероссийской акции "Ночь кино".