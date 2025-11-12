Актер Обласов: темы Донбасса и СВО раскроются в кинематографе после победы

Участники специальной военной операции уже снимаются в кино, отметил Александр Обласов

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 12 ноября. /ТАСС/. Осмысление в кино истории Донбасса и специальной военной операции станет возможным после победы России. Такое мнение высказал ТАСС актер театра и кино Александр Обласов перед встречей с молодежью в Донецке.

"Мое личное мнение, что все-таки после победы, после окончания всего, наверно, тогда и будет входить в кинематограф [в полной мере тематика] об этих событиях, то есть рассматривать будем эти события уже с точки зрения истории", - сказал Обласов.

Он добавил, что полноценное творческое осмысление этих тем возможно при вовлечении непосредственных участников современных событий. По его словам, этот процесс уже начался, и участники СВО стали сниматься в кино. Например, они приняли участие в фильме "Метафизика", в котором сыграл и сам Обласов.

Встреча с молодежью в Донецке прошла по национальному проекту "Молодежь и дети". На днях Обласов сыграл в спектакле "Три шутки" по Чехову в Донецкой муздраме. Актер приезжает с выступлениями в республику с 2017 года.