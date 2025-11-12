Елизавета Леонская даст в Петербурге концерт памяти австрийского пианиста Бренделя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Пианистка Елизавета Леонская выступит в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича с сольным концертом из произведений Франца Шуберта. Этот вечер она посвящает памяти австрийского пианиста Альфреда Бренделя, ушедшего из жизни в июне 2025 года, сообщила пресс-служба Филармонии.

Брендель неоднократно выступал в Большом зале Ленинградской-Петербургской филармонии, первый его сольный концерт состоялся здесь 24 марта 1988 года.

"Альфред Брендель - человек мира. Много десятилетий его имя не сходило с афиш ведущих концертных залов. Все сонаты Бетховена, Шуберта, концерты Бетховена, Моцарта - весь классический репертуар был им записан и много раз исполнялся. Всегда, когда я видела на афише имя Бренделя, я бежала в зал. Это были очень поучительные концерты: слушая их, можно было понять, как он работает над этими текстами, насколько они ему близки, как глубоко он смог в них проникнуть", - привела пресс-служба слова пианистки.

В концерте прозвучат три сонаты Шуберта: ля минор (D 845), ре мажор (D 850) и соль мажор (D 894). Музыку этого композитора Брендель включал в свои российские гастрольные программы.

Уроженка Грузии, Леонская училась в Московской консерватории. С 1978 года живет в Австрии, ведя активную гастрольную деятельность. В круг ее друзей входили Святослав Рихтер и Иосиф Бродский, посвятивший ей два стихотворения. В репертуаре пианистки широко представлена музыка европейских романтиков, а также русских композиторов - Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича. В Петербурге она выступит в канун своего юбилея.