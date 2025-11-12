Новые документальные фильмы о культурных феноменах мира покажут в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Новые документальные кинокартины о культурных феноменах и их героях покажут в Петербурге в рамках международного фестиваля Beat Weekend с 13 по 23 ноября. В программе - ленты о режиссере Дэвиде Линче, художнике Ансельме Кифере и фотографе Мартине Парре, российское документальное кино и зрительские хиты Beat прошлых лет, сообщили организаторы.

"По традиции показы Beat Weekend пройдут в главных городских кинотеатрах: "Аврора", "Ленфильм", Cinema Michele, ФК "Галерея", "Каро 9 Варшавский экспресс", Out Cinema, а также на Новой сцене Александринского театра. Сеансы дополнит программа специальных событий с участием местных культурных героев, журналистов и представителей городских сообществ", - говорится в сообщении.

Программа фестиваля

Фестиваль откроется фильмом "Добро пожаловать в Линчлэнд", в котором проводниками по вселенной Дэвида Линча стали его любимые актеры: Кайл Маклахлен, Изабелла Росселлини и Лора Дерн. Зрители также смогут увидеть еще одно посвящение Линчу: камерная лента "Дэвид Линч: жизнь в искусстве" построена на разговорах с режиссером о его жизни и творчестве.

Тему искусства продолжает фильм "Ансельм. Шум времени" - визуальное путешествие в мир Ансельма Кифера. Фильм "Я - Мартин Парр" не просто рассказывает о карьере легендарного фотографа агентства Magnum, но и показывает Мартина Парра как человека.

В программе есть также фильмы об архитектуре и дизайне. "Время брутализма" предлагает поразмышлять о том, как архитектура отражает коллективные мечты и надежды на примере бруталистских зданий македонской столицы Скопье. Другое важное архитектурно-дизайнерское течение затрагивает картина "Модернизм, Inc.": ее герой, арт-директор компании IBM Элиот Нойес, в 1960-х перенес принципы модернизма в корпоративный мир. На большом экране также можно будет увидеть новую картину студии Bang! Bang! "Два стула" - эссе об эстетике и функциональности на примере стульев, в которой своими мыслями на тему делятся архитекторы и дизайнеры, в том числе Кенго Кума и Гарри Нуриев.

На Beat Weekend покажут и избранные работы из программы российского документального кино "Док индустрия" последнего Beat Film Festival. "Семейный портрет" (главный приз "Док индустрии") приглашает провести несколько теплых летних дней с московской семьей, влюбленной в скейтбординг. Документальная новелла "Дача-культ" рассматривает дачу как один из краеугольных камней российской жизни. Авторы "Взаимопонимания" беседуют со случайными людьми, чтобы понять где и как найти своего человека в эпоху разобщенности. В программе также "Трезвое село" Юлии Серьгиной - бойкое документальное драмеди о том, как борьба с алкоголизмом посреди сельского ландшафта превращается в креативную гонку.

На фестивале также представят работы победителей программы "Документальное кино" от креативной платформы "Простор" от VK. "Выход из воды" Виталия Селина рассказывает о возвращении самой титулованной пловчихи России Юлии Ефимовой в большой спорт, а "Король тыкв" Михаила Александрова - о молодом жителе Подмосковья, который выращивает гигантские тыквы и мечтает установить мировой рекорд в этом деле.