Deadline: Адель дебютирует в качестве актрисы в фильме Тома Форда

Речь о картине "Плач к небесам"

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Британская певица Адель впервые появится на большом экране, сыграв в фильме "Плач к небесам" американского режиссера Тома Форда. Об этом в среду сообщил портал Deadline со ссылкой на источники.

По его информации, режиссер подтвердил, что начал работу над картиной, в которой Адель исполнит одну из главных ролей. "Плач к небесам" станет адаптацией одноименного романа писательницы Энн Райс.

Как отметил портал, съемки фильма должны начаться в январе 2026 года.

Адель входит в число самых коммерчески успешных исполнителей в истории музыки. Проданы 120 млн копий ее альбомов и синглов. Она признана самой продаваемой исполнительницей XXI века в Великобритании и лучшим артистом 2010-х годов в США.