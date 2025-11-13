Михалков указал на дефицит фильмов о семейных ценностях

Из недавних работ, где эта тема раскрыта, режиссер отметил картину Андрея Зайцева "Двое в одной жизни, не считая собаки"

ОМСК, 13 ноября. /ТАСС/. Современному кинематографу не хватает картин, отражающих подлинные семейные ценности. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился народный артист РФ режиссер Никита Михалков.

"Дефицит [фильмов, в которых раскрывается тема семейных ценностей] есть. Но, например, [из недавних работ] картину Андрея Зайцева "Двое в одной жизни, не считая собаки" с Александром Адабашьяном и Светланой Крючковой я бы назвал примером настоящего семейного кино. Это именно тот случай, когда фильм говорит о защите семейных ценностей", - отметил Михалков.

Режиссер также рассказал, какие из советских картин, по его мнению, наиболее глубоко раскрывают эту тему. "Весна на Заречной улице", "Летят журавли", "Механическое пианино", "Родня" - фильмы о семейных ценностях. Если понимать семейные ценности только как поучительный разговор о том, как надо себя вести дома, это может не стать художественным произведением. Настоящее искусство, по крайней мере, русское - это то искусство, которое заставляет тебя волноваться. Как замечательно говорит мой брат: отражение сильнее луча", - заключил Михалков.

Михалков - Герой Труда РФ, народный артист РСФСР, актер, режиссер, председатель Союза кинематографистов РФ, художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", автор и ведущий программы "БесогонТВ", инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Среди режиссерских работ Михалкова - порядка 40 фильмов, принесших ему награды и признание не только в России, но и за рубежом: "Сибирский цирюльник", "Раба любви", "Без свидетелей", "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих". Одна из лент, драма "Утомленные солнцем", в 1995 году была удостоена премии "Оскар".