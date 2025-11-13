Дмитрий Золотухин возглавит жюри на фестивале "Киновече"

В конкурсную программу вошли шесть полнометражных картин

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Дмитрий Золотухин выступит председателем жюри на XIХ Всероссийском фестивале исторических фильмов "Киновече", который пройдет с 21 по 23 ноября в Тверской области. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба фестиваля.

"Председатель жюри - Дмитрий Львович Золотухин - актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2000), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1985)", - сообщили в пресс-службе, отметив, что в 2024 году жюри возглавлял советский и российский художник-постановщик, лауреат Государственной премии РСФСР им. Братьев Васильевых Александр Попов.

Оценивать работы участников фестиваля исторических фильмов в текущем году будут народная артистка, лауреат Государственной премии Наталья Егорова; писатель и историк, доверенное лицо президента РФ Александр Звягинцев; председатель тверского отделения союза театральных деятелей Тарас Кузмин; руководитель Тверского отделения Союза кинематографистов России и киноклуба "Диалог" Ирина Успенская и доктор исторических наук, профессор, декан исторического факультета ТвГУ Татьяна Леонтьева.

В конкурсную программу вошли шесть полнометражных картин. В 2025 году география фестиваля помимо Твери охватит также города Калязин, Кимры, Конаково, Торжок и села Тургиново и Завидово Тверской области. Кроме кинопоказов, зрителей ожидают творческие встречи с кинематографистами, лекции и ретроспективы. Торжественное открытие фестиваля состоится в стенах Тверского областного академического театра драмы, а церемония закрытия - в кинотеатре "Звезда".

