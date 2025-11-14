От туманных полотен до цифровых миражей. Как Россия заявляет о себе в Шанхае

Галереи Askeri Gallery, PA Gallery, Sistema Gallery и pop/off/art привезли в Китай работы более 10 российских мастеров

ШАНХАЙ, 14 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Художественные галереи из Москвы стали участниками ежегодной шанхайской ярмарки современного искусства ART021. Askeri Gallery, PA Gallery, Sistema Gallery и pop/off/art привезли в китайский мегаполис работы более 10 российских мастеров, как молодых, так и уже состоявшихся, всемирно известных деятелей искусства.

"Основная миссия Askeri Gallery - это продвижение современного искусства, мы привозим зарубежных художников в Россию, а российских художников показываем за рубежом на международных ярмарках, тем самым мы объединяем людей и ведем диалог, - сказала ТАСС основательница московской галереи Полина Аскери. - Это та самая мягкая сила, которая может выстроить правильные мосты между людьми и странами".

Ее стенд привлек к себе особое внимание профессиональных посетителей выставки, как из Китая, так и других стран. Они не скупились на высокие оценки и комплименты в беседе с галеристом.

Askeri Gallery в 2019 году стала первым российским арт-центром, представленным на площадке ART021 в Шанхае. В 2025 году галерея вернулась сюда и теперь намеревается участвовать в ярмарке на ежегодной основе, сказала Полина Аскери. Ее галерея представляет на ART021 завораживающую, серо-голубую туманную живопись художника с мировым именем и почетного члена Российской академии художеств Юрия Купера.

"Юрий Леонидович Купер - один из самых важных и мощных художников современности, ему 85 лет, он очень хорошо известен за рубежом", - отметила Аскери. Она назвала Купера "человеком-эпохой": "он дружил с поэтом Иосифом Бродским, общался с актрисой Катрин Денёв и художником Марком Шагалом".

Искусство радости

Также в выставке участвует мультимедийная художница Катя Емельянова, которая начинала свой путь в качестве подмастерья Купера. Она продемонстрировала на стенде Askeri Gallery две скульптуры-тотема "Братья Франкенштейны" с курьезной историей. По ее словам, однажды во время перевозки уже слаженных скульптур на выставку в Нью-Йорк половина работ, которые готовились полгода, разбилась в дороге. Из того, что осталось, художница собрала жизнерадостные тотемы, отталкиваясь от практики кинцуги - японского искусства реставрации керамики.

"Получились новые формы, и часть этих небольших работ я привезла сюда, - сказала Емельянова. - Эта теория, которую я изучаю и пропагандирую: невзирая ни на что, ты смотришь на ситуацию радостно и пытаешься видеть хорошие стороны". "С человеком происходит то же самое: что бы ни происходило - ты обладаешь инструментом кинцуги, восстановлением себя из кусочков в новый объект, в новую версию себя, никто не может победить тебя и изменить твое совершенное внутреннее спокойствие, поэтому это сила, здоровье и трансляция хорошей энергии в мир", - рассказала художница о своих творениях.

На фронтальной части стенда расположились работы Анны Сладковой. "Это очень волшебная художница, и нежность прямо сочится через ее полотна, у нее абсолютно уникальное видение и чувствование красоты, - отметила Полина Аскери. - Я думаю, она очень хорошо будет воспринята местной публикой". Посетители стенда подолгу останавливались возле ее картин и с видимым удовольствием обсуждали их.

Сама художница рассказала ТАСС, что ее работы с животными вдохновлены цирком. "Я из семьи артиста цирка, и мое детство прошло в этой атмосфере, очень многие образы я беру оттуда до сих пор", - отметила Сладкова. Другая часть работ, представленная на ART021, является частью серии "Мечты о будущих цветах". По словам автора, идея создания возникла зимой, "когда очень не хватало растений и цвета". "Это достаточно простая идея про цикличность времени, что каждую весну, даже после самой долгой зимы, распускаются цветы", - сказала художница.

Проект PA Gallery, третий год подряд приезжающей на ART021, представил теплые, цветочные полотна российских художников Алисы Гореловой и Евгения Чубарова, исследующих потенциал абстрактной живописи и телесной экспрессии.

Новые участники из России

В 2025 году в шанхайской ART021 впервые приняли участие две московские галереи: Sistema Gallery и pop/off/art.

Sistema Gallery привезла работы российского художника Юрия Шабельникова, а также перспективных молодых художниц Даши Мальцевой и Дарьи Калугиной. Здесь показаны сюрреалистичные сюжеты Шабельникова в характерных сероватых полутонах, ностальгические зарисовки на основе архивных фотографий Калугиной и цветочная серия на грани фигуративной абстракции Мальцевой. "Мы рады показывать наших художников, - сказала коммерческий директор Sistema Gallery Анастасия Антонова. - Мы были в Гонконге, Стамбуле и Астане, планируем поехать в Индию и ОАЭ".

Галерея pop/off/art в свою очередь привезла серию работ российско-германского художника Георгия Пузенкова с эффектом расщепления цифрового изображения. "Это многослойная живопись, которая с разных сторон выглядят по-разному", - отметила директор галереи Серафима Кострова.

Также на стенде показаны "тающие картины" Владимира Потапова с отличающимися по смыслу слоями изображений, и работы Виталия Пушницкого, ряд которых вдохновлен путешествием художника в Гонконг.

О выставке

Шанхайская ярмарка современного искусства ART021 - одна из важнейших площадок в КНР для профессионального обмена между галереями, художниками, коллекционерами и любителями искусства. В 2025 году в ней приняли участие 141 арт-проектов из 22 стран и регионов мира.