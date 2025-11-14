Анимационный сериал "Абдукция" выйдет 27 ноября в онлайн-кинотеатре Okko

В день премьеры зрители увидят два первых эпизода

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Показ нового анимационного сериала "Абдукция", созданный студией "Зеленые камнеежки" из Комсомольска-на-Амуре при поддержке студии "Феникс", стартует 27 ноября в онлайн-кинотеатре Okko. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"27 ноября в онлайн-кинотеатре Okko стартует показ нового анимационного сериала "Абдукция". Проект создан студией "Зеленые камнеежки" из Комсомольска-на-Амуре при поддержке студии "Феникс". В день премьеры зрители увидят два первых эпизода - история познакомит с школьниками Данилой и Сергеем, которые живут в вымышленном городке Амурград на Дальнем Востоке, прототипом которого является Комсомольск-на-Амуре, и регулярно сталкиваются с мистическими событиями", - говорится в сообщении.

По словам директора студии Марины Небожатко, первый сезон включает двенадцать серий продолжительностью двенадцать минут каждая. Новые эпизоды будут выходить ежемесячно. Производство рассчитано на два-три сезона, над проектом работает более сорока специалистов.

Исполнительный директор КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев отметил, что Дальний Восток демонстрирует значительный творческий потенциал. "Мультсериал "Спина к спине" хабаровской студии "Мечталет" завоевал аудиторию в России и в Китае; полнометражный проект "Невельской" объединил команды сразу из четырех регионов Дальнего Востока, студия "Тундра" из Якутии создала оригинальные работы, основанные на мифологии народов Севера. Сегодня дальневосточные проекты выходят на федеральный уровень: их поддерживают "Союзмультфильм", студия "Ярко" и ведущие онлайн-платформы", - сказал он.