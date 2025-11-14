Умер заслуженный артист России Александр Ярилов

Ему было 67 лет

Александр Ярилов © Официальный портал администрации Оренбурга

ОРЕНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Заслуженный артист России, художественный руководитель и основатель Оренбургского театра кукол "Пьеро" Александр Ярилов умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Оренбурга.

"Сегодня не стало заслуженного артиста России, режиссера, художественного руководителя и основателя Оренбургского театра кукол "Пьеро" Александра Ярилова. <…> Администрация города Оренбурга и Оренбургский городской Совет выражают глубокие, искренние соболезнования родным и близким покойного, всем, кто знал, любил и уважал этого замечательного человека. Светлая ему память!" - говорится в сообщении.

Ярилов родился 14 мая 1958 года в Архангельске. Около 40 лет он посвятил развитию театра кукол в Оренбурге. В 1991 году стал инициатором создания и художественным руководителем Оренбургского муниципального театра кукол "Пьеро", спектакли которого показывали в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Астрахани, Казахстане, Польши, Болгарии.

Как отметили в пресс-службе, благодаря Ярилову в Оренбурге появился международный фестиваль театров кукол "Оренбургский арбузник", который с каждым годом пользуется все большей популярностью среди профессиональных театров кукол.

Режиссер неоднократно становился лауреатом различных престижных премий и обладателем наград. За личный вклад в развитие культуры Оренбурга, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм награжден медалями "За заслуги перед городом Оренбургом" I и II степеней. Дважды становился лауреатом премии губернатора "Оренбургская лира". В 2015 году стал победителем муниципального конкурса "Человек года".